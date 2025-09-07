Захватчики могут использовать этот беспилотник как ударный аппарат-камикадзе.

Российский научно-производственный центр "Ушкуйник" представил морской дрон с оптоволоконным управлением. Об этом написало российское издание ТАСС.

По информации журналистов, Черноморский флот РФ уже получил такой аппарат для испытаний, а боевые тесты планируют провести в сентябре.

Отмечается, что дрон имеет катушку с защищенным оптоволоконным кабелем. Кроме того, из-за собственного веса кабель тонет, ложится на дно, а катушка постепенно разматывается, а также возможно его армирование.

Захватчики могут использовать этот беспилотник как ударный аппарат-камикадзе и носитель FPV-дронов, а также для противодействия украинским морским дронам.

Другие характеристики пока неизвестны, однако на опубликованных кадрах можно увидеть, что вражеский аппарат небольшой, изготовлен довольно грубо и имеет заметное смещение центра массы назад, пишет "Милитарный".

"Дальность его хода не сообщается, однако, вероятно, она не превышает 100 километров, что ограничивает использование такого дрона преимущественно прибрежными районами", - добавили эксперты.

Оружие РФ - последние новости

Как писал УНИАН, ранее Россия создала дрон-матку, благодаря которому враг сможет доставлять в глубину Украины дешевые БПЛА и наносить больше ударов, в том числе и по гражданскому населению. Авиационный эксперт Валерий Романенко отметил, что таким образом россияне могут не использовать более дорогостоящие беспилотники для поражения небольших целей.

"Потому что, как правило, FPV-дроны несут боевую часть не более 1 кг. Но все равно это опасно для гражданских. Например, россияне очень часто наносят удары по рейсовым пассажирским автобусам или по гражданским легковым автомобилям", - напомнил он.

Также сообщалось, что российский флот получил "принципиально новый" корабль, который сможет нести "Калибры". Речь идет о главном патрульном корабле ледового класса проекта 23550 "Иван Папанин", который сможет продвигаться в сплошном льду толщиной до 1,5 м.

Вас также могут заинтересовать новости: