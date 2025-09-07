Эта порода подойдет как для новичков, так и для опытных владельцев собак.

Если у вас есть собака, то понимаете, что это не просто домашнее животное, а полноценный член семьи. Собаки становятся важной частью нашей жизни на долгие годы, поэтому при выборе поробы стоит учитывать много факторов. В то же время специалист по поведению собак Уилл Атертон рассказал, что есть одна порода, которую он считает "лучшей на планете", передает Express.

Речь идет о лабрадоре, которого эксперт назвал любимой породой всех времен. По мнению Атертона, если бы первым питомцем каждого человека был лабрадор, то в мире было бы гораздо меньше брошенных собак.

Уилл заметил, что причина, по которой так много людей имеют проблемы со своими собаками, заключается в том, что они выбирают породы, к которым они вообще не готовы.

"Лабрадоры были выведены, чтобы быть замечательными с людьми, чрезвычайно умными, замечательными с другими собаками, спокойными, расслабленными и уравновешенными, и не иметь в себе никакой агрессии", - отметил Атертон.

Кроме того, эта порода имеет "огромное желание угодить своим хозяевам" и "невероятную любовь к еде и игрушкам", что значительно облегчает их дрессировку.

Эксперт считает, что лабрадоры являются "идеальным вариантом", несмотря на то, что во время дрессировки иногда могут возникать проблемы, однако это происходит редко.

Владельцы лабрадоров отреагировали на слова Уилла и поделились историями о своих любимцах:

"Я владелец лабрадора-девочки, она просто лучшая. Это моя первая собака, и я ее очень люблю".

"Я полностью согласен. У меня самый лучший желтый лабрадор, о которой я только мог мечтать".

"Золотые ретриверы обладают теми же качествами. Обе породы удивительные".

