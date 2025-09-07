Теперь ограничение скорости есть и в космосе.

Star Trucker, гибрид космического симулятора и Euro Truck Simulator 2, отметил год с момента релиза. Игра студии Monster and Monster вышла в 2024 году и собрала почти 3 тысячи отзывов в Steam, где у неё сейчас рейтинг "в основном положительные".

В честь годовщины разработчики выпустили крупное обновление и запустили скидку. Главное нововведение - поддержка периферии. Теперь к игре можно подключать руль, джойстик или кастомные панели управления, чтобы приблизить управление космической фурой к "реальному".

При этом разработчики признают, что как небольшая команда они не могут протестировать все устройства. Поэтому они подготовили руководство, а также просят игроков отправлять данные о своих девайсах через Google-форму, чтобы в будущем добавить больше готовых пресетов.

Апдейт также вводит систему контроля скорости - камеры фиксируют нарушения и выписывают штрафы, которые сокращают прибыль. Вдобавок появились новые типы прицепов и окраски, а ещё в кабине грузовика теперь есть голограмма праздничного торта.

В блоге Monster and Monster рассказали и о планах на будущее. В ближайший год в Star Trucker появится DLC с дополнительными грузами и прицепами, возможность настраивать интерьер кабины, улучшения генератора заданий и обновление Business Venture, расширяющее экономику.

Ранее мы рассказывали, что новое обновление No Man's Sky дало игрокам полную свободу в постройке космических кораблей. Просторы космоса уже бороздят телефон Nokia, башня Саурона, паровозик Томас и вилочный погрузчик.

