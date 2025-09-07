Такие котлеты получатся более хрустящими.

Известный ресторанный критик Нигелла Лоусон рассказала о своем рецепте хрустящих куриных котлет, в котором для создания хрустящей корочки она использует неожиданный ингредиент. Об этом пишет Express.

"Я могла бы назвать эти куриные котлеты "Хрустящими куриными котлетами с кукурузными хлопьями", поскольку хрустящая корочка обеспечивается не панировочными сухарями, а кукурузными хлопьями", - подчеркнула Лоусон.

Способ приготовления

Достаньте из холодильника два куриных филе и подождите, чтобы они не были слишком холодными перед жаркой.

Видео дня

Далее возьмите неглубокую тарелку, в которую поместится мясо и добавьте 70 г горчицы вместе с одним зубчиком мелко натертого или измельченного чеснока.

"Добавьте пол чайной ложки молотой корицы, куриное яйцо и взбейте все вместе. Положите нарезанные куски мяса внутрь, переверните их и дайте им полежать в смеси, пока вы готовите "панировку"", - советуют в материале.

После этого положите 75 г кукурузных хлопьев в миску и измельчите их руками.

"Кукурузные хлопья предназначены не только для завтрака, как демонстрирует Нигелла Лоусон в своем рецепте хрустящих куриных котлет. Телевизионная повариха использует любимую марку хлопьев для панировки курицы, заменяя панировочные сухари для получения хрустящей корочки", - добавляют в Express.

Разломайте их пальцами, чтобы получить грубо измельченные хлопья, избегая порошка.

Затем добавьте полторы чайной ложки пикантного перца или паприки и перемешайте вилкой. Поочередно обваливайте куски мяса, которые были замочены в яйце и горчице, в крошках кукурузных хлопьев, пока они хорошо не будут покрыты. После чего положите их на решетку, чтобы они высохли в течение 5-10 минут.

Далее разогрейте сковородку и добавьте две столовые ложки подсолнечного масла.

"Когда масло нагреется, обжарьте курицу в течение трех минут с одной стороны, затем осторожно переверните ее и готовьте еще три минуты, убедившись, что курица прожарилась внутри. Переложите готовую курицу на тарелки, на которые уже выложены помидоры и руккола или салатные листья на ваш выбор", - рекомендуют в издании.

После чего добавьте немного лимонного сока и смакуйте.

"Этот рецепт особенно удобен, если вы хотите получить хрустящее блюдо без глютена, но для уверенности проверьте банку горчицы и пачку кукурузных хлопьев. Теоретически кукурузные хлопья по своей природе не содержат глютена, но из-за проблем с перекрестным загрязнением на заводах это не всегда так. Если это не является проблемой, используйте любые кукурузные хлопья, которые вам нравятся", - добавила Нигелла.

Другие советы экспертов

Ранее эксперты рассказали, как правильно хранить лимоны и лаймы. Кроме того, специалисты ответили, как выжать сок из твердого лимона. По их словам, для этого есть хитрый прием.

Также эксперты объяснили, какие комнатные растения будут хорошо расти на вашей кухне. Такими растениями оказались потос, филодендрон, травы, суккуленты, каучуковое дерево и другие.

Вас также могут заинтересовать новости: