Генерал уверен, что гарантии безопасности для Украины должны быть надежными и долгосрочными.

Война в Украине стала главным испытанием способности Европы защитить себя. Чтобы противостоять российской агрессии союзникам Киева придется дать надежные гарантии безопасности, которые будут существовать не только "на бумаге".

Такое мнение высказал британский генерал и старший консультант в Chatham House сэр Ричард Барронс в своем материале для The Times. Он считает, что если Запад не сможет поддержать Украину значимыми гарантиями безопасности, любое мирное соглашение будет лишь паузой до следующего раунда боевых действий.

Европе нужно действовать быстрее

Генерал подчеркнул, что результат российско-украинской войны повлияет не только на Киев или Москву, но и на всю Европу. Именно поэтому необходимо тщательно проработать будущее мирное соглашение.

Барронс напомнил, что в стратегическом обзоре обороны Британии в 2025 году (SDR 2025) говорится о том, что страна и весь регион вступили в новую эру конфронтации. В документе подчеркивается, что слабость может привести к потери безопасности, а также процветания и ценностей.

Генерал признает, что полномасштабное вторжение РФ в Украину является результатом, в частности, неправильной оценки сдерживания Москвы со стороны Запада. По его словам, Британия должна сыграть важную роль в коллективной безопасности, в частности через НАТО.

Отмечается, что страны Северной Европы и Прибалтики давно следуют модели "тотальной обороны", подготавливая общество к возможному военному конфликту. Он считает, что Британия не будет копировать эту модель напрямую, но ответ страны на российскую агрессию должен отражать серьезность намерений.

В частности, в SDR 2025 изложен десятилетний план по увеличению расходов на оборону Британии до 3,5% от ВВП. Еще 1,5% от ВВП будет выделено на инфраструктуру, связанную с обороной, к 2035 году, добавил генерал.

Барронс отметил, что главная проблема заключается в том, что Британия и другие страны Европы исходят из предположения, что у них есть десять лет на подготовку. Тем не менее Россия может начать действовать быстрее, из-за чего Запад будет не готов к ответу. Именно поэтому он призвал начать действовать уже сейчас и гораздо быстрее.

Гарантии безопасности для Украины

Генерал заявил, что гарантия того, что у Украины будет будущее, - это определяющее событие. По его словам, надежные гарантии безопасности позволят стране выжить как независимое государство, а также свободно выбирать свой путь.

Барронс уверен, что гарантии безопасности для Украины не могут ограничиваться подготовкой украинских военных, промышленным партнерством или символическими патрулями в воздухе и на море.

"Если эти меры исчезают в тот момент, когда Россия нарушает перемирие, то они являются гарантиями только по названию и полностью зависят от согласия Москвы. История не дает никаких оснований полагать, что такие договоренности приносят успех", - объяснил генерал.

По словам Барронса, санкции против России должны быть частью гарантий безопасности. Он уточнил, что эти ограничения должны нанести сокрушительный ущерб доходам РФ с продажи нефти.

Срок действия предоставления гарантий безопасности является еще одним важным вопросом, добавил генерал. Он заверил, что если Британия и другие союзники обязуются развернуть в Украине свои войска на фиксированный трехлетний срок, то Москва просто дождется окончания этого срока и снова нападет.

Барронс считает, что развертывание иностранных войск в Украине должно продолжаться до тех пор, пока страна не станет самодостаточной в военном и промышленном отношении. По его словам, на это уйдут годы.

Риски для Европы

Генерал признал, что такие гарантии безопасности для Украины чреваты прямым конфликтом с Россией. Тем не менее он заверил, что еще более рискованно для Европы ждать, пока вмешаются США или РФ проявит сдержанность.

"Европа, которая вечно находится в оборонительной позиции, ожидая следующего удара, не является безопасной Европой", - подчеркнул Барронс.

Барронс уверен, что лучший способ минимизировать новый военный конфликт заключается не в слабости, а в установлении подавляющего превосходства с помощью силы. Он отметил, что Москва лучше всего понимает именно такой подход.

Трамп пообещал разобраться с гарантиями безопасности для Украины

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что разберется с гарантиями безопасности для Украины. Он подчеркнул, что Европе все же придется проявить инициативу.

Американский лидер уверен, что Европа хочет урегулирования войны в Украине. По его словам, она будет играть основную роль в обеспечении гарантий безопасности.

