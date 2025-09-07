Аналитики обратили внимание на два момента, которые вызывают подозрение в, казалось бы, не новой тактике оккупантов.

Оккупанты активно продолжают тактику накопления и осуществления массированных ударов с участием до 500 и более дронов.

Как отметил военный портал Defense Express, в ночь на 7 сентября Силы обороны Украины отбили крупнейшую атаку дронов - россияне запустили 810 беспилотников типа "Шахед", а также ряд других дронов-имитаторов.

Таким образом, подчеркивают в Defense Express, получается, что россияне активно продолжают тактику накопления и осуществления массированных ударов с использованием до 500 и более дронов.

"Так, предыдущая массированная атака была четыре дня назад, в ночь со 2 на 3 сентября, тогда враг выпустил 502 дрона, из которых было сбито или подавлено 430 единиц. А перед тем, в ночь с 29 на 30 августа, россияне ударили по Украине 537 дронами, сбито или подавлено 510", - отмечают в издании.

Отмечается, что перед тем перерыв был совсем небольшой - в ночь на 28 августа было привлечено 598 дронов, из которых сбито или подавлено 563. С 20 на 21 августа враг выпустил еще более 500 дронов. А перед тем был зафиксирован значительный "перерыв" в таких массированных использованиях дронов, когда обычно оккупанты выпускали не более сотни дронов.

Так, подчеркивает издание, сейчас актуальным остается вопрос, сегодняшние массированные атаки с интервалом в несколько дней или недель - это результат серьезного увеличения производственных мощностей, или россияне частично умышленно делали значительную паузу в массированных обстрелах, чтобы иметь возможность перегружать украинскую противовоздушную оборону "залпами" в более 500 и более дронов и имитаторов.

"Неизвестной остается и такая составляющая - сколько из общего залпа враг использует именно "Шахедов", а сколько - других дронов, включая приманки и имитаторы. Вероятно, что россияне могли нарастить производство именно последней категории", - отмечает Defense Express.

Выпуск "Шахедов" в РФ

Ранее Андрей Юсов, представитель Главного управления разведки Министерства обороны заявил, что Россия нарастила производство ударных беспилотников "Шахед" или "Герань-2" и может выпускать их до 2 тыс. 700 штук в месяц.

Кроме того, подчеркнул Юсов, есть значительное количество беспилотников без боевой части - "обманки", которые тоже расходуют наши средства обороны.

