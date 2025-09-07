Военный, который потерял руку, встретился с сестрой и мамой в Киеве.

Сын известного украинского журналиста Константина Грубича Ярослав, который получил тяжелое ранение на фронте, показался в Киеве с семьей. Близкие отвлекли парня от больничных будней.

В своем профиле в Facebook Константин рассказал, что на днях его семья смогла собраться вместе, хоть и без его участия. Как оказалось, старшая дочь ведущего Влада вместе с мамой Светланой решили немного утешить Ярослава, который получил ранение на фронте. Парень потерял руку и сейчас проходит длительную реабилитацию.

"Дома, в Киеве, моя семья собралась вкупку и провели вместе интересный день. Влада с мамой Светланой сделали красивые прически, а Ярик на несколько часов отвлекся от больничного круговорота, заменил аккумулятор в телефоне и увидел Крещатик. На память есть несколько фотографий", - поделился Константин Грубич.

Видео дня

На фотографиях видно, как семья прогуливается в Киеве и наслаждается временем вместе.

Напомним, что Ярослав Грубич был тяжело ранен во время выполнения боевого задания на фронте в конце июля 2025-го. Военный потерял правую руку и частично слух. До службы парень работал оператором, режиссером, а также видеографом. Недавно он поделился воспоминаниями о роковом российском ударе.

