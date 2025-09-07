Патрик Шварценеггер женился на модели Эбби Чемпион.

Сын Голливудской звезды Арнольда Шварценеггера Патрик женился на своей избраннице модели Эбби Чемпион. Свадебная церемония прошла совершенно тайно в кругу самых близких.

Как сообщает Daily Mail, 31-летний актер откладывал свою свадьбу до завершения съемок последнего сезона сериала "Белый лотос" и вот наконец он женился. Однако, само празднование прошло в очень интимной атмосфере на берегу озера в элитном загородном клубе Gozzer Ranch в городе Кер-д'Ален, штат Айдахо. Известно, что свадьба в этом комплексе только для членов клуба может стоить от 20 тысяч долларов за трехдневный праздник.

Патрик Шварценеггер был одет в элегантный кремовый смокинг и черные классические брюки. В свою очередь молодая жена Эбби выбрала романтическое кремовое платье без рукавов с пышной юбкой и длинной фатой.

Видео дня

На празднике присутствовали родители Патрика 78-летний Арнольд Шварценеггер и 69-летняя Мария Шрайвер, а также мама и папа Эбби Чемпион. Среди других приглашенных гостей была сестра Патрика, 35-летняя Кэтрин с мужем-актером Крисом Прэттом.

Напомним, что пара вместе уже 10 лет. Они начали встречаться в 2015-м, а в 2023-м Патрик Шварценеггер сделал трогательное предложение Эбби Чемпион на берегу океана.

Недавно в семье Шварценеггеров отметили другой праздник - 5-летие внучки "Железного Арни". На дне рождении присутствовало все звездное семейство.

Вас также могут заинтересовать новости: