Недавно Джон Хайт стал президентом Wizards of the Coast, компании правообладателя Dungeons and Dragons.

Wizards of the Coast задумывается о возвращении Dungeons and Dragons в формат MMORPG.

Новый президент компании Джон Хайт, ранее десять лет курировавший World of Warcraft в Blizzard, в интервью GamesIndustry.biz признался, что хотел бы увидеть современную онлайн-игру по вселенной DnD.

Хайт отметил, что классическая модель MMO, заложенная ещё в Ultima Online, EverQuest и продолженная WoW, уже устарела:

"Нам нужно переосмыслить, что такое MMO сегодня. В нашем случае это будет подход "ползать - ходить - бегать". Сначала собрать команду, технологии и планы, а уже потом двигаться дальше. Но я хочу, чтобы это произошло".

Конечно, это пока не анонс, а скорее обозначение направления. Wizards of the Coast только выстраивает фундамент для возможного проекта, и Хайт предупредил, что даже если разработку одобрят, создание такой игры займёт годы и потребует серьёзных ресурсов.

Стоит напомнить, что у франшизы уже были попытки в жанре MMO - Dungeons and Dragons Online (2006) и Neverwinter Online (2013). Обе игры до сих пор существуют, но так и не достигли масштаба, которого заслуживает бренд.

Ранее мы рассказывали, что геймдиректор Star Wars Jedi начал работу над игрой во вселенной Dungeons and Dragons. Стиг Асмуссен покинул Respawn и основал собственную студию Giant Skull.

