Криволап отмечает, что правительственный квартал самый защищенный в стране.

Вражеский удар по зданию Кабинета министров Украины был показательным, и после него Украине стоит всерьез задуматься над улучшением системой противовоздушной обороны. Об этом авиационный эксперт Константин Криволап сказал в эфире "Киев 24", отвечая на соответствующий вопрос.

"Я думаю, что этот удар по крыше Кабмина был показательным. С точки зрения того, что у нас не все в порядке с системой ПВО. Потому что действительно, этот квартал наиболее защищен из всех кварталов, которые есть в Киеве, и вообще - на территории Украины", - отметил он.

Криволап подчеркнул: то, что случилось, указывает, что "не все в порядке".

Видео дня

"Надо серьезно задумываться над системой ПВО, особенно в отношении "Шахедов", и существенно ее менять", - подчеркнул эксперт.

Удар РФ 7 сентября

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня, 7 сентября, российские оккупанты нанесли массированный удар по территории Украины. Есть раненые и погибшие.

В Киеве горело здание Кабинета министров. Премьер-министр Украины Юлия Свириденко подчеркнула, что впервые с начала полномасштабного вторжения россияне попали по зданию правительства. По ее словам, в результате удара никто не пострадал.

Вас также могут заинтересовать новости: