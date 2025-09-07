Недавно в сети активно обсуждали, что Кейт начала носить парик.

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон вышла в свет с новой прической.

Произошло это всего через несколько дней после того, как ее заметили с ярко выраженными светлыми прядями. В сети при этом активно обсуждали, что она начала носить парик.

На днях Кейт вместе с принцем Уильямом посетила чемпионат мира по женскому регби между Австралией и Англией на стадионе American Express Community в Брайтоне.

На кадрах, опубликованных в официальном аккаунте Уэльских в Instagram, видно, что Миддлтон снова вернулась к своему привычному каштановому оттенку волос.

Напомним, как ранее писал УНИАН, по мнению британского психолога Каролин Мейр, блонд Кейт мог отражать ее желание выглядеть "светлее и энергичнее" после болезни:

"Волосы - это наша гордость и символ здоровья и женственности. Кейт, возможно, хочет начать все с чистого листа, приняв более легкий взгляд на жизнь".

До этого сообщалось, что Кейт Миддлтон резко похудела почти до 40 килограммов. По словам источников во дворце, у Кейт проблемы с аппетитом, и она теряет вес на этом фоне:

"Она выглядит изможденной, практически без мышечной массы… Она прошла тяжелый путь. Химиотерапия - это очень непросто. И все это оставило на ней свой след".

