По словам Виктора Ягуна, сейчас продолжается тенденция, которую надо прекращать раз и навсегда.

Российские дроны смогли пробить сильнейшую зону противовоздушной обороны в сердце Киева, однако врагу не стоит радоваться из-за этого. Такое мнение высказал генерал-майор запаса СБУ, заместитель Председателя СБУ (2014-2015), директор Агентства по реформированию сектора безопасности Виктор Ягун в эфире "Эспрессо".

"У нас была информация о том, что есть определенные модернизации, которые они (россияне, - ред.) испытывали последние месяцы, и мы знали об этих модернизациях. Я думаю, что наши работают над этим, и мы знаем точно, что даже эта программа дронов-перехватчиков, она все же была более ориентирована на старые "Шахеды", "Герани". А те, что сейчас они используют более модернизированные и фактически изготовлены уже целиком в России, они имеют определенные изменения, скорость, высоту полета, и они действительно могут обходить наши силы ПВО", - подчеркнул он.

По словам Ягуна, такая атака стала своеобразным звонком, который наши военные хорошо поняли.

"Сейчас идет активная работа по отработке, как этому противодействовать. Я бы не очень радовался на месте врага, что им все удалось. Я думаю, что это одномоментная такая вещь", - заверил генерал-майор СБУ.

В то же время он отметил, что есть тенденция, которая ему не нравится.

"Это то, что они всегда говорили: бить по мостам через Днепр. Если мост в Кременчуге - это как раз то дело, которое они начали делать, то однозначно надо понять, что они поняли, что через Днепр им не перейти и пытаются таким образом отделить часть Украины, которая находится на правобережье от той части, которая на левом берегу. И это довольно плохая тенденция, как по мне", - предупредил Ягун.

Он отметил, что такую тенденцию нужно прекращать раз и навсегда, а также показать, что Украина может защитить территорию, которая находится под ее контролем.

Атака РФ на Киев 7 сентября - что известно

Ранее эксперт Константин Криволап заявил, что удар по Кабмину 7 сентября был показательный, поэтому надо серьезно задумываться над системой ПВО. По его словам, этот квартал наиболее защищен из всех кварталов, которые есть в Киеве, и вообще - на территории Украины. Криволап отметил, что то, что случилось, указывает на то, что "не все в порядке".

В то же время премьер-министр Украины Юлия Свириденко показала ужасные последствия удара россиян по зданию Кабмина. Она сообщила, что в Кабмине, к счастью, никто не пострадал, а пожар уже потушили.

"Российский террор не остановит работу Правительства. Разрушения восстановим. Но жизни украинцев не вернуть. За эту ночь по всей стране из-за российского обстрела погибли четыре человека и более 44 получили ранения. Очевидно, что Россия не хочет мира", - подчеркнула Свириденко.

