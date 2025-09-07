Православный праздник сегодня относится к числу двунадесятых.

8 сентября в новом церковном календаре Православной церкви Украины большой праздник - Рождество Пресвятой Богородицы. Это один из двенадцати самых больших праздников Церкви, который называют двунадесятым. Какие традиции и приметы существуют 8 сентября, а также что за праздник сегодня церковный по старому стилю - читайте в материале.

Какой сегодня церковный праздник в Украине

8 сентября (21 сентября по старому стилю) празднуют Рождество Пресвятой Богородицы - один из наиболее почитаемых дней в Церкви.

Этот праздник был установлен в конце VI - начале VII века, но о самом событии известно немного. По преданию, у супругов из Иерусалима, Иоакима и Анны, долго не было детей. На те времена отсутствие детей считалось чуть ли не проклятьем, и Иоакиму даже отказали в церкви - запретили приносить жертву. Тогда мужчина с горестными мыслями удалился в пустыню на молитву - в тот момент ему и его жене явился ангел, возвестивший, что об их потомстве "будут говорить во всем мире". Вскоре Анна родила дочь, которая стала Матерью Спасителя.

Какой сегодня православный праздник по новому стилю еще:

почитают икону Софии - Премудрости Божией (Киевскую);

Почаевскую, Домницкую, Холмскую, Леснинскую и Каменка-Струмиловую иконы Божией Матери.

Ранее мы также рассказывали, какой сегодня церковный праздник по старому стилю - 8 сентября почитают мученика Адриана и мученицу Наталию.

С какими молитвами обращаются к Богородице, чего нельзя делать сегодня

В этот день в храмах проходят торжественные богослужения. В молитвах к Матери Божией просят здоровья для себя и близких, женского счастья.

В народе праздник называют Малая, или Вторая Пречистая - Первую Пречистую отмечают в день Успения Богородицы, а также Спожинки, Осенины. Это также праздник урожая, который принято отмечать шумно и весело.

Считается благим делом в этот день оказать помощь нуждающимся - подать милостыню либо помочь хоть чем-то. Согласно поверьям, это принесет в дом достаток, здоровье и детский смех. Особое внимание в этот праздник уделяют мамам - их благодарят за все и тоже стараются во всем помогать.

В день Рождества Пресвятой Богородицы Церковь предостерегает от сквернословия, злобы, ссор, зависти и отказа в помощи. Грешно сегодня обижать родственников, детей и пожилых людей.

Согласно народным приметам нельзя выполнять тяжелую работу по дому и во дворе - убирать, мыть полы, жечь мусор. Женщинам в этот день запрещено брать в руки ножницы, иголки, нельзя шить, вышивать или чинить одежду. Не следует надевать темную одежду и употреблять алкоголь - это к болезням и бедности.

Читайте более подробно, какой сегодня праздник отмечают в народном календаре.

Приметы на 8 сентября

По приметам дня судят о том, какой будет погода и осень:

погожий день выдался - и осень будет теплой;

ярко-красный рассвет - к ливням;

туман с утра - начнутся затяжные дожди;

иней на траве - к резкому похолоданию.

Наблюдают за птицами: если они летают высоко, то морозов еще не будет долго, а если низко - жди похолодания вот-вот.

