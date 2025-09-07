В этой войне все может казаться не так, как есть на самом деле.

В июне 2023 года в пророссийских пабликах начало распространяться видео, на котором можно увидеть, как дрон уничтожает украинский танк в результате мощного взрыва. Однако в российско-украинской войне не все так, как кажется. После этого видео появились кадры, на которых украинский защитник показывает горящие обломки и со смехом восклицает: "Они попали в мой деревянный танк!". Об этом пишет BBC.

Скорее всего, этот танк является фанерным макетом, который украинские войска используют, чтобы обманывать российских оккупантов.

"Почти все, что можно увидеть на передовой - от небольших радаров и гранатометов до джипов, грузовиков, танков и настоящих солдат - может быть подделкой. Эти имитации могут быть плоскими, надувными, двумерными или создавать радиолокационную иллюзию танка, отражая радиоволны особым образом. По меньшей мере половина некоторых видов оружия, используемых в Украине, на самом деле являются макетами-приманками", - отмечают в материале.

Плоские артиллерийские установки

Среди самых известных макетов, которые используют ВСУ, - модели гаубиц M777 британского производства. Известно, что западные союзники поставили Украине более 150 таких высокоманевренных и точных артиллерийских установок, которые украинские солдаты прозвали "Три топора".

Как и с другими видами оружия, используемого украинскими войсками, волонтеры играют важную роль в поставке макетов-приманок.

Основатель волонтерской группы "На часі" Руслан Клименко рассказал, что только его организация изготовила и передала украинским защитникам около 160 моделей M777. Он отметил, что они особенно популярны из-за того, что для их сборки на фронте нужно всего три минуты, два человека и никаких инструментов.

"Независимо от того, сколько их будет поставлено, все они будут использованы с пользой", - заверил Клименко для BBC.

В то же время основатель благотворительного фонда "Реактивная почта" Павел Нарожный рассказал, что в любой момент времени в производстве находится 10-15 макетов M777.

"Манекены "Реактивной почты" изготавливаются из фанеры, поставляются в плоских упаковках и стоят около 500-600 долларов", - подчеркнули в BBC.

По словам Нарожного, Россия часто атакует эти макеты дронами-камикадзе "Ланцет", которые стоят около 35 тысяч долларов.

"Посчитайте сами", - добавил он.

Основатель БФ поделился, что один из его макетов M777, который получил прозвище "Толя", более года находился на передовой и выдержал удар не менее 14 дронов Lancet.

"Военные постоянно чинят его с помощью скотча и винтов, и он снова возвращается на передовую", - отметил Нарожный.

В свою очередь арсенал российских приманок также является богатым и разнообразным. Как рассказывают украинские военные, около половины дронов, привлеченных в любых последних воздушных атаках РФ, на самом деле являются дешевыми подделками.

"Сейчас это пятьдесят на пятьдесят. Пятьдесят процентов - это настоящие дроны Shahed, а пятьдесят процентов - имитационные дроны. Их задача - перегрузить нашу противовоздушную оборону и, в идеале, заставить нас применить ракету против дрона, который стоит копейки. Иногда это фанерная штука, которая выглядит так, будто ее сделали школьники", - рассказал начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил Юрий Игнат.

Однако, по словам Игната, когда такой дрон находится в воздухе, для украинских радаров он выглядит как "Шахед".

"Одна российская фирма, Rusbal, производит имитации, которые включают 2D-приманки для введения в заблуждение разведку с воздуха или космоса, приманки, имитирующие тепло, которое излучают двигатели, или радиопереговоры, поступающие из раций солдат, а также отражатели, которые вводят в заблуждение радары противника", - подчеркнули в BBC.

В издании добавляют, что настоящих солдат также можно имитировать. В частности волонтеры из движения "Народный фронт", которое поддерживает Кремль, изготовили манекены в военной форме. Чтобы имитировать тепло человека и обмануть украинские тепловизоры, их туловища обмотаны нагревательным проводом под курткой.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что ВСУ на двух направлениях восстановили в пять раз больше территорий, чем потеряли. По его словам, на Покровском и Добропольском удалось деоккупировать значительную часть фронта. Главнокомандующий отметил, что Силы обороны восстановили контроль над 26 кв. км украинской земли, потеряв в августе 5 кв. км.

В то же время 7 корпус ДШВ писал, что Россия перебросила в район Покровска опытные подразделенияморской пехоты. По словам военных, в течение последних недель противник скорректировал тактику действий, пытаясь просочиться как можно глубже в город единичными или небольшими группами, не вступая в боевой контакт с передовыми позициями украинских защитников.

"Главная цель врага в Покровске: максимально приблизиться к позициям операторов дронов или минометчиков, попытаться распылить силы нашей обороны, закрепиться на новых позициях, а также расширить границы "серой зоны"", - отметили десантники.

