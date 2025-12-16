Огнестрельное оружие с глушителем находилось в тайнике, который злоумышленник обустроил после убийства нардепа.

Правоохранители нашли пистолет, из которого убили народного депутата Андрея Парубия.

Как сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины, следователи собрали новые неоспоримые доказательства на подозреваемого в убийстве Парубия.

"Как установило расследование, именно этот фигурант выполнил заказ российских спецслужбистов на ликвидацию нардепа. Для совершения преступления киллер использовал пистолет Макарова, который правоохранители нашли во время расследования резонансного преступления. Это огнестрельное оружие с глушителем было в тайнике, который злоумышленник обустроил после убийства Парубия", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что по результатам экспертиз установлено, что именно из этого пистолета был сделан смертельный выстрел в народного депутата. Также на оружии обнаружены следы ДНК киллера.

Кроме этого, в ходе следственно-оперативных действий получена видеозапись, на которой киллер обустраивает схрон с пистолетом в лесной местности и "отчитывается" об этом своему куратору из РФ. По предварительным данным, найденное оружие в дальнейшем планировали использовать для совершения других заказных убийств на территории Украины.

Также в СБУ напомнили, что ранее подозреваемому в убийстве было сообщено о подозрении по ст. 112 (посягательство на жизнь народного депутата Украины, совершенное в связи с его государственной деятельностью) и ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Правоохранители в ходе расследования установили, что фигурант оправдывал вооруженную агрессию РФ и отрицал военные преступления россиян, в частности, в период временной оккупации Бучи.

Поэтому на основании новых доказательств ему дополнительно сообщили о подозрении по ч.ч. 1, 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Убийство Андрея Парубия - детали

30 августа во Львове мужчина, замаскировавшись под курьера, застрелил народного депутата от фракции "Европейская солидарность", бывшего спикера Верховной Рады и проводника Майдана Андрея Парубия.

По подозрению в убийстве политика правоохранители задержали 52-летнего львовянина Михаила Сцельникова.

В разговоре с журналистами Сцельников признал свою вину, отметив, что отомстил украинской власти. Мужчина опроверг информацию СМИ о том, что российские спецслужбы шантажировали его возвращением тела погибшего на войне сына.

По его словам, он хочет получить приговор, чтобы его обменяли в Россию и там он якобы будет искать тело своего сына.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей на срок 60 суток без права внесения залога.

Бывшая жена Сцельникова Елена Чернинька рассказала, что после того, как их общий сын пошел воевать за Украину, он поссорился с отцом из-за разногласий в политических взглядах.

