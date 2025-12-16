Он обладает высокой питательной ценностью, поддерживая стабильный уровень сахара в крови, здоровье мозга и зрения.

Существует супер-богатый питательными веществами продукт, который часто недооценивают, но добавление его в ваш рацион может принести значительную пользу здоровью, особенно если вам 50 лет или больше. Как пишет издание Parade, речь идет о яйцах.

Вредны ли яйца для здоровья

Так, многие люди старше 50 лет считают, что яйца вредны для здоровья сердца, но эндокринолог Дэвид Ан утверждает, что это не так, если их употреблять в умеренных количествах.

"Для большинства взрослых, включая людей старше 50 лет, умеренное потребление яиц — около одного яйца в день — не связано с повышенным риском инфаркта, инсульта или сердечно-сосудистых заболеваний в целом. На самом деле, исследования некоторых групп населения, таких как азиаты и американцы азиатского происхождения, показали, что умеренное потребление яиц связано с несколько меньшим риском сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта", — говорит доктор Ан.

Если у вас нет гипертонии и если остальная часть вашего рациона содержит мало насыщенных жиров, то допустимо употреблять даже два-три яйца в день. Согласно научному исследованию 2025 года, употребление двух яиц в день не повышает уровень холестерина ЛПНП, если общий рацион содержит мало насыщенных жиров.

Почему яйца так полезны для людей старше 50 лет

Регулярное употребление яиц способствует здоровому старению. Доктор Ан говорит, что одна из причин заключается в том, что они помогают поддерживать стабильный уровень сахара в крови.

"В них мало углеводов, много белка и они являются хорошим источником полезных жиров. Это означает, что сами по себе они могут помочь повысить чувство сытости, поддерживая при этом стабильный уровень сахара в крови, согласно некоторым исследованиям", — говорит он.

Также доктор Ан говорит, что стабильный уровень сахара в крови является одним из ключевых факторов поддержания здорового веса, поскольку он уменьшает резкие скачки энергии и тягу к еде. Это означает, что яйца — отличный продукт для включения в рацион, если вы пытаетесь похудеть.

Яйца также содержат несколько питательных веществ, которые поддерживают здоровье мозга. Доктор Ан объясняет, что они являются одним из лучших источников холина, питательного вещества, которое ваш мозг использует для построения здоровых клеток и выработки ацетилхолина, ключевого нейромедиатора памяти.

"Люди, которые получают достаточно холина, как правило, лучше справляются с когнитивными тестами с возрастом. Таким образом, хотя ни один продукт питания сам по себе не может предотвратить деменцию, яйца, безусловно, могут поддерживать здоровье мозга в долгосрочной перспективе", — говорит он.

Доктор Ан говорит, что холин также поддерживает здоровье зрения, и добавляет, что яйца содержат лютеин и зеаксантин — два важнейших питательных вещества для поддержания здорового зрения в пожилом возрасте.

"Было обнаружено, что лютеин и зеаксантин снижают риск макулярной дегенерации у пожилых людей, основной причины потери зрения у людей старше 60 лет", — говорит он.

