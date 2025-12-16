При этом в Европе выражают опасения, что без полноценного членства Украины в НАТО такие гарантии могут оказаться недостаточно надежными.

США предлагают Украине гарантии безопасности, аналогичные тем, которые она получила бы в рамках НАТО, но дали понять, что сделка должна быть согласована к Рождеству, иначе условия могут стать хуже. Об этом пишет Politico.

"Основой этого соглашения являются действительно очень сильные гарантии, подобные статье 5… Эти гарантии не будут действовать вечно. Они обсуждаются прямо сейчас, если будет достигнуто взаимоприемлемое соглашение", - заявил высокопоставленный американский чиновник.

Отмечается, что США ожидают, что Россия примет такое соглашение в рамках окончательной сделки, а также позволит Украине вступить в Европейский союз.

"Мы полагаем, что в окончательном соглашении Россия примет все эти условия, которые позволят Украине стать сильной и свободной страной. Россия дала понять, что не против вступления Украины в ЕС", - сказал второй американский чиновник.

По его словам, украинская делегация была приятно "удивлена" готовностью Трампа согласиться на более твердые гарантии безопасности и ратифицировать их в Конгрессе, чтобы они оставались в силе после окончания президентского срока Дональда Трампа.

Американская сторона также высоко оценила своих европейских коллег, которые в течение нескольких месяцев беспокоились, что команда президента США заставит Украину согласиться на невыгодные условия.

Один из американских чиновников сказал, что переговоры были сосредоточены на многих конкретных территориальных вопросах. Он добавил, что в настоящее время разрабатывается предложение, которое еще не окончательно согласовано, о том, чтобы Россия и Украина разделили контроль над Запорожской атомной электростанцией. При этом каждая страна будет иметь доступ к половине энергии, которую производит ЗАЭС.

После того, как Зеленский ответит на предложения, Уиткофф и Кушнер обсудят этот вопрос с Россией. Чиновник отметил:

"Мы очень довольны достигнутым прогрессом, в том числе в вопросе территорий".

Отмечается, что далее США созовут рабочие группы, вероятно, в Майами в эти выходные, где военные чиновники будут внимательно изучать карты, чтобы решить остающиеся территориальные вопросы.

Мирные переговоры

The Washington Post писало, что США заявили, что предложили Украине "платиновые" гарантии безопасности, для принятия которых потребуется голосование в Конгрессе. Они также отметили, что, по их мнению, решили "90 процентов" проблем между Украиной и Россией.

Однако, как указывает США не предоставили никаких подробностей о том, в какой форме будут предоставлены гарантии безопасности, кроме того, что американских войск на территории Украины не будет.

