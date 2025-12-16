Его считают одним из самых финансово успешных режиссеров мира.

Известный кинорежиссер Джеймс Кэмерон, который снял культовые фильмы "Титаник" и "Аватар", официально стал миллиардером.

Как отмечает издание Forbes, состояние режиссера оценивается в 1,1 млрд долларов.

"Начиная с 1980-х годов со времен "Терминатора" и "Чужих", и продолжая "Титаником" и первыми двумя фильмами "Аватар", фильмы Кэмерона вместе заработали почти 9 миллиардов долларов в мировом прокате, а его доля в этих доходах составляет основную часть личного капитала. Это ставит Кэмерона в чрезвычайно короткий список кинематографистов, которые достигли статуса миллиардера, включая Джорджа Лукаса, Стивена Спилберга, Питера Джексона и Тайлера Перри", - пишут журналисты.

Видео дня

Отмечается, что Джеймс может заработать на новой части фильма "Аватар: Огонь и пепел" еще кругленькую сумму денег.

"Кэмерон может заработать не менее 200 миллионов долларов (до налогов и сборов) на "Аватаре: Огонь и пепел", если фильм оправдает свои высокие ожидания относительно кассовых сборов", - добавляют журналисты.

К слову, премьера "Аватар: Огонь и пепел" запланирована на 19 декабря 2025 года. Это второе продолжение к его известной ленте "Аватар", которая впервые вышла на экраны в 2009 году.

Напомним, ранее стало известно, что режиссер "Титаника" Джеймс Кэмерон уехал из США из-за Дональда Трампа.

Вас также могут заинтересовать новости: