Заместитель министра энергетики Николай Колесник отметил, что аварийно-восстановительные работы в Донецкой области уже начаты.

Россия в очередной раз ударила по энергетике Донецкой области. В результате атаки сотни тысяч потребителей остались без света.

Об этом сообщил на брифинге заместитель министра энергетики Николай Колесник.

Он отметил, что аварийно-восстановительные работы уже начаты, однако отметил, что ремонты на прифронтовых территориях осложнены постоянными обстрелами. Замминистра добавил, что сложная ситуация со светом остается и в Одесской области.

"В Одесской области электроснабжение уже восстановлено для более 334 тысяч потребителей, в то же время без света остаются 278 тысяч абонентов. В Донецкой области без электроснабжения остаются 427 тысяч потребителей", - отметил Колесник.

По его словам, из-за сложной ситуации, обусловленной последствиями предыдущих обстрелов, утром применяются аварийные отключения в Харьковской области.

Как уточнили в Харьковоблэнерго, по состоянию на 10:50 в Харьковской области применяются графики аварийных отключений. В то же время параллельно продолжают действовать и графики почасовых отключений.

Россия продолжает систематические атаки украинской энергетики. В ночь с 5 на 6 декабря враг нанес удар по энергетическим объектам восьми областей. В результате атаки потребители в Одесской, Черниговской, Киевской, Харьковской, Днепропетровской и Николаевской областях временно оставались без электроснабжения.

Из-за последствий массированных атак врага энергетики вынуждены применять графики почасовых отключений. По словам директора энергетических программ Центра Разумкова Владимира Омельченко, графики почасовых отключений в Киеве одни из самых длительных в Украине.

