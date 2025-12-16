Пожар на складе тушили более 60 спасателей.

Россия продолжает терроризировать гражданское население Украины. В частности, этой ночью враг атаковал Одессу и область несколькими десятками ударных беспилотников, сообщил начальник Одесской ОГА Олег Кипер,.

В результате атаки на территории одного из предприятий возник масштабный пожар. Возгорание охватило склад с бытовой техникой - бойлерами и обогревателями. По словам Кипера, сейчас пожар полностью ликвидировали спасатели. Спасен рядом расположенный склад логистической компании.

"Пострадавших, к счастью, нет. На месте происшествия продолжают работать соответствующие службы", - добавил чиновник.

Как уточнили в региональном главке ГСЧС, в результате атаки на Одессу начался масштабный пожар на складах с бытовой техникой.

"Ликвидацию последствий осложняли повторные сигналы воздушной тревоги. Спасатели находились в укрытии. К счастью, погибших и пострадавших нет", - отметили в пресс-службе ведомства.

От ГСЧС привлекались 20 единиц техники и более 60 спасателей, а также пожарное подразделение Национальной гвардии Украины.

РФ бьет по Одессе

Как писал УНИАН, ночью 13 декабря армия РФ массированно атаковала Одессу и область ракетами и дронами. В результате ударов по энергетическим объектам областной центр остался без света тепла, воды. Городской электротранспорт остановил работу. По словам аналитиков, это стало самой масштабной атакой на Одессу с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Всего в результате атаки было обесточено около 560 тысяч потребителей - это 60% Одесской области.

По состоянию на 15 декабря без света оставалось более 430 тысяч абонентов в Одессе и Одесской области, без тепла было около 20 тысяч семей в областном центре. Накануне, 14 декабря, команда мобильной кухни на колесах Food Train "Укрзализныци" приготовила для одесситов более 5 тысяч горячих обедов. Благодаря благотворителям, обеды доставили в терцентры и другие социальные учреждения во всех районах города. Еду получили пенсионеры, многодетные семьи, малообеспеченные, внутренне перемещенные лица, люди с инвалидностью.

