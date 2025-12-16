В списке есть представители знака Рыбы.

На неделе с 15 по 21 декабря 2025 года три знака Зодиака столкнутся с переменчивой астрологической энергией, пишет YourTango.

Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности.

Планеты в Стрельце формируют напряженные аспекты с Сатурном и Нептуном, создавая калейдоскоп эмоций и событий. С 16 декабря Солнце образует квадратуру с Сатурном – аспект, который замедляет процессы, требует терпения и дисциплины.

При правильном подходе такая энергия может помочь достигнуть значимых результатов, несмотря на усталость и возможное раздражение. В итоге, хоть гороскоп на неделю сулит непростой из-за напряженных аспектов период, после него жизнь станет значительно легче и радостнее для трех знаков Зодиака.

Стрелец

Стрельцы, неделя может принести трудности, особенно связанные с домашними делами или взаимодействием с теми, с кем вы живете. Возможны конфликты из-за финансов, времени или обязанностей, особенно учитывая влияние Марса в вашем втором доме денег и квадратуры новолуния с Сатурном.

Главное – внимательно относиться к происходящему дома и в общении с близкими. Если чего-то не знаете – честно об этом говорите, не позволяя давить на себя. Возможны бытовые проблемы с водой, газом или другими ресурсами – они решаемы и не станут долгосрочной преградой.

Рыбы

Рыбы, неделя может быть напряженной в сфере работы и карьеры. Возможны разногласия с коллегами или начальством, конфликты из-за времени и энергии, а также противоречия между профессиональными обязанностями и личными отношениями.

Важно сохранять ясность и открытость в общении, защищать свои границы и при необходимости просить поддержки. Следите за своим здоровьем и эмоциональным состоянием – возможно, понадобится дополнительная забота о себе.

Дева

Девы, новолуние в Стрельце проходит через ваш четвертый дом и формирует квадрат с Нептуном в седьмом доме, а также создаёт большой квадрат с Солнцем. Это сложная конфигурация, которая может вызвать напряжение как в личных, так и в профессиональных отношениях, особенно с членами семьи.

Квадрат Солнца с Сатурном указывает на возможные переговоры и конфликты, если не уделять внимание ясности общения. Будьте сосредоточены на фактах, дисциплине и планировании. Если чувствуете перегрузку, делайте паузы для восстановления, заботьтесь о здоровье и поддерживайте здоровые привычки. При необходимости обращайтесь за советом к тем, кто лучше понимает вашу ситуацию.

