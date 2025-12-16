Идею так называемого "рождественского перемирия" предложил канцлер Германии Фридрих Мерц.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, как Россия относится к предложению Украины о рождественском перемирии.

По его словам, она относится к такой идее отрицательно.

"Мы хотим мира. Мы не хотим перемирия, чтобы дать передышку Украине и подготовиться к продолжению войны", - передают пропагандистские росСМИ слова Пескова.

Он заявил, что последний разговор между президентом РФ Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом состоялся 16 октября.

"Мы хотим остановить эту войну, достичь наших целей, обеспечить наши интересы и гарантировать мир в Европе на будущее", - сказал Песков.

Спикер утверждает, что в Кремле идёт активная подготовка к прямой линии Путина, который "уже работает с вопросами россиян".

Идея о рождественском перемирии

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что канцлер Германии Фридрих Мерц предложил идею рождественского перемирия.

"Фридрих Мерц действительно предложил России устроить перемирие на Рождество. И эта идея сегодня была объявлена им как официальная, так и во время наших разговоров. США поддерживают эту идею, я, как президент Украины, безусловно, тоже ее поддерживаю. Я считаю, что энергетическое перемирие нормальное, любое", - сказал он.

Зеленский также подчеркнул, что многое в этом вопросе зависит от политической воли России.

