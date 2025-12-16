Для нужд Минобороны россияне изготавливают около 20 вертолетов Ми-8 в год.

Специалисты оценили текущие объемы производства многоцелевых вертолетов типа Ми-8 в интересах Министерства обороны РФ. С выводами можно ознакомиться на портале Frontelligence Insight.

Текущие темпы производства эксперты оценили на основе анализа контрактов на комплектующие, в частности заказ на этот год 40 термометров типа ИС-264А-2.

Известно, что на один вертолет устанавливают два ИС-264А-2. Это позволяет предположить, что россияне производят около 20 вертолетов Ми-8 в год.

В то же время, как уже отмечалось, это касается только вертолетов для Минобороны (вертолеты этого типа активно закупают и другие российские ведомства).

Россияне изготавливают Ми-8 на мощностях Казанского вертолетного завода и Улан-Удэнского авиационного завода. Общее количество вертолетов Ми-8 на вооружении Воздушно-космических сил РФ оценивается примерно в 300 единиц.

В целом специалисты оценивают возможности РФ по производству Ми-8 как ограниченные, но стабильные.

Потери транспортных Ми-8 во время российско-украинской войны составляют около 50 вертолетов. Кроме них, было потеряно как минимум несколько Ми-8, предназначенных для ведения радиоэлектронной борьбы.

Ранее УНИАН сообщил, что россияне в течение пяти лет могут вывести из эксплуатации около 300 старых вертолетов Ми-8. По словам специалистов, если отрасль в следующем году недосчитается 50-60 таких машин, можно ожидать перебоев в перевозках.

Несмотря на сложные экономические условия, россияне не отказываются от создания принципиально новых винтокрылых машин. Ранее они якобы начали программу разработки вертолета нового поколения.

