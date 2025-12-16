Ключевыми фигурами являются старые приятели Трампа по недвижимости, например, Стив Уиткофф или Том Баррак, а также дочь президента США Иванка и его зять Джаред Кушнер.

С начала нового президентского срока Дональда Трампа дипломатия США претерпела резкие изменения, и теперь все в ней подчинено двум основным принципам - выгоде и личным связям, пишет Financial Times.

Так, одной из определяющих тем внешней политики Трампа во втором сроке является транзакционный подход - теперь вопрос не о том, что Вашингтон может сделать для иностранного государства, а о том, что иностранные государства могут сделать для Вашингтона.

Ничего не даётся даром

Опираясь на свой опыт первого года второго срока Трампа, один из европейских министров иностранных дел говорит: "Всё обусловлено. Ничего не даётся даром, если вы не вкладываете собственные средства"

Видео дня

Администрация утверждает, что прагматичный подход Трампа выгоден американскому народу. По её словам, США необходимо сократить свой долг и обеспечить доступ к критически важным полезным ископаемым, которые обеспечивают работу их армии, инфраструктуры и данных.

Как говорит конгрессмен-республиканец Брайан Маст, главный вопрос, который администрация Трампа задаёт себе, глядя на мир, звучит так: "Что нам нужно от страны или региона?" Затем возникает вопрос: "Чего хочет от нас страна или регион?"

"И самое важное: если мы дадим им то, что они ищут, получим ли мы то, что нам нужно? Или нет? Потому что если нет… нам придется снова сесть за стол переговоров", - отмечает он.

Личные связи важны

Другой ключевой характеристикой является "политика, основанная на личности" — как выразился один бывший сотрудник министерства обороны.

Теперь этот подход заменил процессы и институты, которые лежали в основе десятилетий внешней политики США до настоящего времени. Вместо Госдепартамента появился Стив Уиткофф, давний друг и деловой партнер президента, ставший специальным посланником по "мирным переговорам".

Рядом с ним Джаред Кушнер, зять Трампа, венчурный капиталист, не имеющий официальной государственной должности, но играющий ведущую роль в мирных переговорах на Ближнем Востоке и в Украине от имени США.

Том Баррак, давний доверенный человек Трампа и спонсор его предвыборной кампании, является его послом в Турции и его независимым посредником в мирных переговорах в Сирии и Ливане. Массад Булос, ливанско-американский тесть дочери Трампа, Тиффани, долгое время руководил бизнес-империей в Западной Африке, и также является посланником Трампа по Африке.

Как отмечает один из бывших чиновников, сейчас ушли в прошлое традиционные каналы консультирования и надзора, а также "иерархия политических взаимодействий". Ушли в прошлое и эксперты в данной области, и опыт многолетней отработанной дипломатии.

"Круг людей просто поразительно узок", — говорит он.

Как говорит Муаз Мустафа, который лоббировал интересы Сирии у сменяющих друг друга администраций США и выступал в качестве посредника для нового правительства, суть в следующем: "Если вы старый приятель по недвижимости, например, Стив Уиткофф или Том Баррак, то это ключевые фигуры. Иванка и Джаред (дочь и зять Трампа) — это ключевые фигуры… Возможно, Дон-младший", — говорит он.

И чуть ниже по порядку, по его словам, находятся госсекретарь и советник по национальной безопасности Трампа Марко Рубио и его вице-президент Джей Ди Вэнс.

Именно эти люди имеют значение в подходе Трампа 2.0 к миру: они — неофициальный канал связи. Белый дом представляет это как преднамеренный переход от давнего подхода "снизу вверх" к "процессу сверху вниз, управляемому президентом", отмечает FT.

К чему приведет политика Трампа

Профессор истории Йельского университета Грег Грандин считает, что внешнеполитическая стратегия президента США Дональда Трампа несет серьезные риски для глобальной безопасности и может подтолкнуть мир к масштабному военному противостоянию.

А писатель и исполнительный директор Президентского проекта действий в области климата Уильям С. Беккер в своем материале для The Hill заявляет, что Трамп не обладает темпераментом, психической устойчивостью и моральными принципами, необходимыми для должности президента США. Он считает, что американский лидер стал самым опасным человеком в мире.

Вас также могут заинтересовать новости: