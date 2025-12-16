С начала нового президентского срока Дональда Трампа дипломатия США претерпела резкие изменения, и теперь все в ней подчинено двум основным принципам - выгоде и личным связям, пишет Financial Times.
Так, одной из определяющих тем внешней политики Трампа во втором сроке является транзакционный подход - теперь вопрос не о том, что Вашингтон может сделать для иностранного государства, а о том, что иностранные государства могут сделать для Вашингтона.
Ничего не даётся даром
Опираясь на свой опыт первого года второго срока Трампа, один из европейских министров иностранных дел говорит: "Всё обусловлено. Ничего не даётся даром, если вы не вкладываете собственные средства"
Администрация утверждает, что прагматичный подход Трампа выгоден американскому народу. По её словам, США необходимо сократить свой долг и обеспечить доступ к критически важным полезным ископаемым, которые обеспечивают работу их армии, инфраструктуры и данных.
Как говорит конгрессмен-республиканец Брайан Маст, главный вопрос, который администрация Трампа задаёт себе, глядя на мир, звучит так: "Что нам нужно от страны или региона?" Затем возникает вопрос: "Чего хочет от нас страна или регион?"
"И самое важное: если мы дадим им то, что они ищут, получим ли мы то, что нам нужно? Или нет? Потому что если нет… нам придется снова сесть за стол переговоров", - отмечает он.
Личные связи важны
Другой ключевой характеристикой является "политика, основанная на личности" — как выразился один бывший сотрудник министерства обороны.
Теперь этот подход заменил процессы и институты, которые лежали в основе десятилетий внешней политики США до настоящего времени. Вместо Госдепартамента появился Стив Уиткофф, давний друг и деловой партнер президента, ставший специальным посланником по "мирным переговорам".
Рядом с ним Джаред Кушнер, зять Трампа, венчурный капиталист, не имеющий официальной государственной должности, но играющий ведущую роль в мирных переговорах на Ближнем Востоке и в Украине от имени США.
Том Баррак, давний доверенный человек Трампа и спонсор его предвыборной кампании, является его послом в Турции и его независимым посредником в мирных переговорах в Сирии и Ливане. Массад Булос, ливанско-американский тесть дочери Трампа, Тиффани, долгое время руководил бизнес-империей в Западной Африке, и также является посланником Трампа по Африке.
Как отмечает один из бывших чиновников, сейчас ушли в прошлое традиционные каналы консультирования и надзора, а также "иерархия политических взаимодействий". Ушли в прошлое и эксперты в данной области, и опыт многолетней отработанной дипломатии.
"Круг людей просто поразительно узок", — говорит он.
Как говорит Муаз Мустафа, который лоббировал интересы Сирии у сменяющих друг друга администраций США и выступал в качестве посредника для нового правительства, суть в следующем: "Если вы старый приятель по недвижимости, например, Стив Уиткофф или Том Баррак, то это ключевые фигуры. Иванка и Джаред (дочь и зять Трампа) — это ключевые фигуры… Возможно, Дон-младший", — говорит он.
И чуть ниже по порядку, по его словам, находятся госсекретарь и советник по национальной безопасности Трампа Марко Рубио и его вице-президент Джей Ди Вэнс.
Именно эти люди имеют значение в подходе Трампа 2.0 к миру: они — неофициальный канал связи. Белый дом представляет это как преднамеренный переход от давнего подхода "снизу вверх" к "процессу сверху вниз, управляемому президентом", отмечает FT.
К чему приведет политика Трампа
Профессор истории Йельского университета Грег Грандин считает, что внешнеполитическая стратегия президента США Дональда Трампа несет серьезные риски для глобальной безопасности и может подтолкнуть мир к масштабному военному противостоянию.
А писатель и исполнительный директор Президентского проекта действий в области климата Уильям С. Беккер в своем материале для The Hill заявляет, что Трамп не обладает темпераментом, психической устойчивостью и моральными принципами, необходимыми для должности президента США. Он считает, что американский лидер стал самым опасным человеком в мире.