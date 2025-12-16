Появились новые подробности дела.

Вчера, 15 декабря, стало известно о смерти американского режиссера Роба Райнера и его жены Мишель. Тела с ножевыми ранениями обнаружили спасатели в их доме, а в убийстве заподозрили сына супругов - Ника Райнера.

Позже издание People сообщило, что 32-летнего мужчину официально арестовали.

"Полиция Лос-Анджелеса сообщила, что Ника удерживают под стражей без права внесения залога. А руководитель полиции Лос-Анджелеса Джим Макдоннелл заявил, что Ника обвинили в убийстве", - отмечают инсайдеры.

К слову, Роб Рейнар стал известным как режиссер нескольких успешных голливудских фильмов. В частности "Останься со мной", "Когда Гарри встретил Салли", "Несколько хороших парней". Он также прославился ролью Майка в сериале "Все в семье". У Роба также было немало престижных премий, например, Эмми, а также получил награду на Международном кинофестивале в Торонто и был отмечен Национальным советом кинокритиков США.

