В ноябре украинцы приобрели 3908 легковушек, ввезенных из Китая. Из этого количества 3269 единиц (+368%) пришлось на новые авто, тогда как 639 (+415%) - на подержанные.

Об этом сообщает "УкрАвтопром".

Таким образом, было приобретено в 4,8 раза больше машин из Китая, чем в ноябре 2024-го.

Абсолютным большинством легковушек из Китая были электрические авто. Среди новых наибольшим спросом пользовался компактный электрический кроссовер-внедорожник BYD Leopard 3.

ТОП-5 самых популярных новых легковушек из Китая:

BYD Leopard 3 - 385 единиц;

Volkswagen ID.UNYX - 298;

BYD Song Plus - 289;

Zeekr 7X - 221;

BYD Sea Lion 06 - 220.

ТОП-5 самых популярных подержанных легковушек из Китая:

Zeekr 001 - 87 единиц;

Zeekr 7X - 41;

MG ZS - 32;

BYD Leopard 3 - 30;

BYD Yuan Plus - 29.

Напомним, недавно были названы самые популярные электромобили на ключевых рынках Украины. В столице, а также в Киевской, Днепропетровской и Львовской областях наиболее востребованным оказался кроссовер Tesla Model Y. В то же время жители Одесской области отдавали предпочтение Tesla Model 3.

Также специалисты выяснили, что в ноябре украинский автопарк пополнили более 2,6 тысячи гибридных легковых авто (HEV i PHEV). Среди новых машин лидером рынка гибридов выступает Toyota RAV4.

