В ближайшие дни осадков в столице не ожидается, а температура днем будет стабильно плюсовой.

В ближайшие дни в Киеве ожидается спокойная погода без осадков. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

По данным синоптиков, в течение 16-20 декабря погоду будет определять поле высокого давления. "Наша территория будет находиться вне поля зрения атмосферных фронтов, поэтому осадков не ждем", - говорят в Гидрометцентре.

Слабый ветер и теплый воздух будут способствовать в ночные и утренние часы образованию в отдельных районах туманов.

"После кратковременного осторожного напоминания об актуальном времени года мокрым снегом и небольшим морозом, нынешняя пятидневка снова порадует теплой погодой с достаточно плавным ходом температуры как ночью, так и днем, особенно в столице", - говорят синоптик.

В частности, минимальная температура составит около 0°, а днем воздух будет прогреваться до +2°...+4°. По области диапазон температур будет несколько шире: ночью от 2° тепла до 3° мороза, а днем +1°...+6°.

Погода в Киеве 16 декабря

Сегодня днем в столице ожидается облачная погода с прояснениями. Осадков не предвидится. В первой половине дня будет густой туман, из-за чего объявлен І уровень опасности. Воздух прогреется до +3°...+5°.

