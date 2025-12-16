Уже с середины декабря 2025 года лоукостер запускает семь новых маршрутов из Сучавы.

Венгерсткий лоукостер Wizz Air объявил о возобновлении своей базы в аэропорту румынского города Сучава. Он является ближайшим к Украине международным аэропортом.

Как сообщается на официальном сайте авиакомпании, теперь базируя в этом аэропорту два самолета, уже с 15-18 декабря 2025 года из Сучавы начнут выполняться рейсы по семи новым маршрутам:

Кроме того, в январе 2026 года Wizz Air увеличит частоту рейсов из Сучавы в немецкий Дортмунд – до четырех рейсов в неделю.

Видео дня

Всего в настоящее время Wizz Air предлагает 13 маршрутов в шесть стран из международного аэропорта Сучавы "Штефан чел Маре" – кроме упомянутых выше направлений, авиакомпания также летает из этого румынского города в Вену (Австрия), Рим (Италия), Лондон (Великобритания), Мемминген (Германия) и Мілан-Мальпенса (Италия).

Как добраться из Украины в аэропорт Сучавы

На данный момент самый удобный и бюджетный способ попасть из Украины в аэропорт Сучавы – это доехать пассажирским автобусом из Черновцов.

В дороге автобус проводит около 2-3 часов, с учетом пограничного контроля – очередей на пункте пропуска "Порубное – Сирет" практически никогда не бывает, так что один раз мы даже проехали весь маршрут за 1,5 часа.

За день между городами проходит около десятка автобусов, а цены на билеты стартуют от 400 гривень. Некоторые едут прямо в аэропорт, а некоторые – до автовокзала или главного железнодорожного вокзала (и они находятся в разных частях города). При этом от обоих остановок до аэропорта можно доехать городскими автобусами.

Wizz Air в Румынии – последние новости

Как сообщал УНИАН.Туризм, на прошлой неделе Wizz Air также объявил о возобновлении работы своей базы в румынском городе Тыргу-Муреш. Уже в 2026 году лоукостер будет предлагать пассажирам 10 маршрутов в восемь стран Европы из аэропорта "Трансильвания".

Кроме того, в конце лета 2025 года авиакомпания существенно расширила програму полетов из таких городов Румынии, как Бухарест, Яссы, Клуж-Напока и Брашов.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.