Аналитики считают, что РФ не согласится на мирное соглашение, которое будет защищать территориальную целостность Украины.

Вероятно, Россия не согласится на мирное соглашение, которое будет защищать территориальную целостность Украины и предлагать для нее надежные гарантии безопасности. Такое мнение высказали представители американского Института изучения войны (ISW), которые проанализировали результаты последних переговоров по Украине в Берлине. Об этом говорится в новом его отчете ISW.

Аналитики пришли к такому выводу на основании того, что и ранее Кремль "последовательно заявлял, что отклонит любые мирные соглашения, которые предлагают надежные гарантии безопасности для Украины".

Как известно, по данным СМИ, США, Украина и Европа договорились в Берлине о гарантиях безопасности для Украины, подобных тем, которые гарантирует НАТО, хотя официально об этом не сообщалось.

Видео дня

В ISW напомнили, что Кремль фактически уже отказался от предоставления надежных гарантий безопасности для Украины, предложенном Соединенными Штатами в первоначальном мирном плане из 28 пунктов.

Также, как пишут аналитики, по данным NYT, президенту Украины Владимиру Зеленскому и российскому диктатору Владимиру Путину, "вероятно, придется самостоятельно обсудить и решить вопрос территориальных соглашений". Однако, отмечают они, Путин последовательно отказывался встречаться с Зеленским, в частности во время подготовки к полномасштабному вторжению и во время нескольких этапов мирных переговоров.

"ISW продолжает оценивать, что Россия будет использовать политические и военные средства для достижения заявленной цели захвата всей Украины, и поэтому вряд ли согласится на мирное соглашение или гарантии безопасности, которые не предоставляют полного российского контроля над Украиной в среднесрочной и долгосрочной перспективе", - подытожили в Институте изучения войны.

Переговоры в Берлине: результаты

Как сообщал ранее УНИАН, президент Зеленский 15 декабря на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцом в Берлине заявил, что вопрос уступок в переговорах с США больше не актуален. Впрочем, по его словам, Украина и Россия имеют разное видение по вопросу украинских территорий - наиболее болезненного вопроса переговоров.

WSJ писало, что США предложили Украине гарантии безопасности, обещают защиту от будущих атак РФ. Штаты предложили поддержать европейские гарантии для Украины и заручиться поддержкой Сената для выполнения этой роли. При этом публично о таком обещании Белый дом еще не сообщал.

Однако, как отметило The Washington Post, США не предоставили никаких подробностей относительно того, в какой форме будут предоставлены гарантии безопасности, кроме того, что американских войск на территории Украины не будет. "Учитывая то, что США не желают брать на себя риск вступления Украины в НАТО из-за опасений быть втянутыми в прямую войну с Россией, непонятно, почему они готовы предложить отдельные гарантии безопасности, столь же надежные, как гарантии НАТО", - отмечает издание.

Вас также могут заинтересовать новости: