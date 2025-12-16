Рассказываем, как проверить телефон на шпионские программы Android и iPhone и обезвредить их.

Сейчас смартфон - это маленький архив жизни. В нем хранится все: переписки, фото, банковские приложения, рабочие чаты. Поэтому если на телефоне появляется шпионская программа, то это - реальная угроза. Она может передавать ваши данные кому-то, включать камеру и микрофон без вашего ведома, отслеживать геолокацию.

Как понять, что на телефоне стоит программа-шпион - по каким признакам можно распознать слежку, а также как удалить такие программы с Android и iPhone, рассказываем ниже.

Ранее мы также объясняли, как узнать, если у вас прослушка телефона - эксперт рассказал, как это определить и устранить.

Как обнаружить скрытые программы на телефоне

Что такое шпионское ПО? Это вредоносные программы, которые очень часто замаскированы под обычные приложения. Они, как уже говорили, тайно собирают личные данные, записывают разговоры, следят за вами в соцсетях и т. д.

На мобильный такая программа-"шпион" попадает через фишинговые ссылки (то есть, ложные, например, сообщения от банка, соцсети, госслужбы и т.п.), поддельные приложения или даже обновления программ, которые ранее были безопасными. Иногда для слежки могут использовать легальные приложения удаленного контроля - к примеру, из серии "родительский контроль" или же рабочие, которые при неправильном использовании нарушают приватность, пишет издание ZDNET.

Итак, как понять, что кто-то имеет доступ к моему телефону? Есть ряд признаков, которые сами по себе не всегда могут означать слежку, но их сочетание должно вас насторожить.

В телефоне быстро садится батарея

Если вы заметили, что батарея мобильного стала садиться намного быстрее, особенно в режиме ожидания, то вполне возможно, в фоне работает стороннее ПО, и оно может передавать ваши данные на внешний сервер.

Телефон нагревается без причины

Во время активной работы программы-"шпиона" даже при заблокированном экране устройство может сильно нагреваться.

На мобильном появились неизвестные вам приложения

То есть, вы их не устанавливали, но они есть - например, иногда шпионские программы могут маскироваться под "Системные службы", "Обновления", "Менеджер устройства".

Мобильный интернет-трафик быстро расходуется

Приложения, которые используют интернет, можно посмотреть в настройках телефона. Если вдруг вы там обнаружите неизвестную программу, которая съедает сотни мегабайт - это тревожный звоночек.

Появляется шум и посторонние звуки во время звонка

Конечно, связь может быть и сама по себе плохой (например, во время отключения света, когда мобильный сигнал слабеет). Но если явных причин для ухудшения связи нет, но во время звонка слышится эхо, щелчки и задержки - то это признак возможного перехвата.

Телефон начал "жить собственной жизнью"

Если вы замечаете, что телефон сам по себе стал перезагружаться, менять настройки, куда-то пропадают сообщения или же непрочитанные становятся прочитанными - это тоже все неспроста.

Кроме этих, есть еще и более точные признаки, как понять, что твой телефон просматривают - они связаны с аккаунтами и доступами.

В Apple ID или Google-аккаунте вы обнаружили неизвестные устройства

Если в списке подключенных устройств есть то, которое вам не принадлежит - нужно безотлагательно принимать меры.

Если приходит уведомления о входе с чужого IP

Такие предупреждения присылает и Google, и Apple - и их лучше не игнорировать.

Сама включается камера или микрофон

Об этом говорили немного выше. На iPhone при этом появляются индикаторы: оранжевая точка - значит, работает микрофон, зеленая - камера. Если они загораются без вашего ведома - это признак вмешательства.

Установлен MDM-профиль (на iPhone)

Mobile Device Management, или MDM - это специальный профиль для мобильного (или планшета), который позволяют удаленно его настраивать, контролировать и ограничивать работу. Это также инструмент корпоративного контроля, но если вы сами его не устанавливали, то за вашим телефоном следят.

Если один из вышеперечисленных признаков вдруг обнаружен у вас на телефоне, и вы подозреваете, что за вами может вестись слежка, нужно постараться как можно скорее избавиться от программ-"шпионов". Есть несколько способов это сделать.

Как отключить программу слежения на телефоне

В первую очередь, прежде чем удалить вредоносное ПО, ограничьте его работу:

проверьте разрешения приложений - отключите доступ к геолокации, микрофону, камере, SMS и памяти у всех подозрительных программ;

удалите неизвестные вам приложения: все, что выглядит странно, у чего нет разработчика - смело удаляйте;

проверьте настройки администратора на Android: зайдите в "Настройки" - "Безопасность" - "Администраторы устройства" и отключите там все, что вы не включали;

проверьте, что больше всего расходует батарею - обычно это приложения, которые активно передают ваши данные;

поменяйте пароли, начиная от Apple ID, почты и Telegram и заканчивая банковскими приложениями.

Способы, как удалить слежку Android и iPhone несколько отличаются.

Важно помнить перед тем, как удалить шпионские программы на Android, что это - более открытая система, поэтому вредоносные приложения встречаются чаще.

Итак, если у вас Android:

запустите телефон в безопасном режиме - в нем не будут работать опасные приложения, и вы сможете их удалить;

проверьте установленные программы - полистайте список "Устаноленные вручную" и таким образом найдите лишние приложения;

проверьте списки разрешений - снимите доступ к микрофону, камере и геолокации;

отключите возможность установки приложений вне Google Play;

запустите антивирус - например, Google Play Protect или любое другое известное приложение.

В случае, если вы подозреваете, что шпионская программа встроена глубоко, можно выполнить жесткий сброс - то есть, полный сброс устройства. Однако перед этим не забудьте сделать резервную копию.

На iOS вредоносные программы встречаются реже, но они могут попасть на телефон через MDM или фишинг.

Как удалить шпионские программы на iPhone:

проверьте, есть ли на телефоне MDM-профили: "Настройки" - "Основные" - "VPN и управление устройством" - здесь нужно удалить все то, что вы не устанавливали;

проверьте разрешения приложений - зайдите в меню "Конфиденциальность и безопасность" и отключите там доступ ко всему подозрительному;

пересмотрите все подключенные устройства в Apple ID - если вы там видите неизвестные, удаляйте и меняйте пароль;

сбросьте настройки конфиденциальности - такой сброс отключает доступ ко всем сервисам, даже тем, которые были подключены тайно.

И, наконец, как и в случае с Android, можно выполнить полный сброс iPhone - с последующим восстановлением из чистой копии (но не той, где могла быть вредоносная программа).

