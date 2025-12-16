По словам эксперта, законопроект с идентичными предложениями уже был отклонен парламентом ранее в этом году из-за отсутствия экономического и производственного основания.

Законопроект №14245, предлагающий обязать табачные компании использовать в производстве сырье отечественного происхождения, является абсурдным и технически невыполнимым. Такую оценку законодательной инициативе в эфире телеканала Прямой дал экономист Борис Кушнирук, отметив, что принятие решения ухудшит качество сигарет, сорвет экспорт и создаст хаос в системе контроля вместо борьбы с теневым рынком.

По словам эксперта, законопроект с идентичными предложениями уже был отклонен парламентом ранее в этом году из-за отсутствия экономической и производственной основы.

"В парламенте уже предлагали поддержать украинских товаропроизводителей, обязав табачные компании покупать отечественное сырье. Но объективно Украина не является территорией, где можно выращивать табак соответствующего качества. Для этого должны соблюдаться определенные климатические условия и стандарты качества. Очевидно, что в Украине эти стандарты отличаются. Следовательно, любые требования по этому поводу являются абсурдными", - отметил экономист.

Кушнирук также добавил, что в случае принятия нормы о квотах на отечественное сырье, производители табачных изделий не смогут экспортировать продукцию на другие рынки.

"Для иностранных компаний это будет означать, что нигде кроме Украины, эти сигареты продаваться не будут из-за несоответствия стандартам. Следовательно, нигде в другие страны эта продукция попасть просто не сможет. Зачем вы это делаете? Парламент уже отказался от этой глупой идеи, но сейчас снова предлагается это сделать", - добавил эксперт.

Еще одна сомнительная норма законопроекта заключается во внедрении электронных акцизов на табачное сырье, что не позволит эффективно его отслеживать из-за технических сложностей.

"Ранее было законодательное предложение по электронным акцизам, которое должно было бы дать государству возможность отследить каждую пачку сигарет. Однако, его внедрение отсрочили, потому что это чрезвычайно сложный технологический процесс. То есть если даже для поштучных товаров, например одежды, компьютеров, мобильных телефонов или сигарет ее не внедрили, то как вы собираетесь это сделать для сырья, для меня вообще секрет", - подытожил Кушнирук.

Напомним, 8 октября Верховная Рада отклонила аналогичный законопроект №13628, который ставил под угрозу всю табачную отрасль.

