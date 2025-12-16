РФ на оккупированном полуострове пытается поддерживать тщательную оборону, в том числе Керченского моста.

На днях в Крыму бойцы ГУР Минобороны успешно поразили две российские дорогостоящие радиолокационные системы - РЛС 55Ж6М "Небо-М" и спрятанную в купол РЛС 64Н6Е - таким образом, уничтожаются "глаза" вражеской ПВО. Об этом в эфире телемарафона заявил спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

"Это классика, на самом деле. Если вы хотите работать по вражеской территории, а Крым, к сожалению, сейчас оккупирован и фактически является вражеским тылом, нужно в первую очередь лишить врага возможности отражать воздушные атаки. Для этого необязательно искать эти пусковые, уничтожать их. Это, конечно, всегда выглядит очень красиво, но такие пусковые без средств обзора, без радиолокационных средств, в принципе ни на что не способны", - сказал Плетенчук.

По его словам, именно поэтому надо уничтожать РЛС, и это в Крыму происходит периодически - это "перманентный процесс", то есть стоит у ВСУ на потоке. После очередного поражения, добавил спикер, враг пытается восстановить пораженные комплексы ПВО, для этого россиянам приходится обнажить защиту в некоторых других местах. Однако именно на оккупированном полуострове они пытаются поддерживать тщательную оборону, в том числе незаконно построенного Керченского (Крымского) моста.

"Они максимум внимания уделяют сакральному для них объекту. Это и пропускной режим, и противодиверсионная оборона - с воды, воздуха. Фактически все, что они имеют, там используют", - отметил представитель ВМС Украины.

По его словам, оборону моста обеспечивает и подразделение Росгвардии, которое "считает себя моряками", и представители химических подразделений, привлечено разнообразное ПВО, полиция и тому подобное.

"Периодически появляются какие-то запреты. То бусы нельзя загонять переделанные (на мост - УНИАН), то электрокары с гибридами. Иногда речь о грузовиках идет... Возникает вопрос - зачем он вообще нужен? По железной дороге они давно не могут перевозить, не рискуют перевозить важные для них грузы, такие как горюче-смазочные материалы и тяжелая бронированная техника - для этого они сушу на оккупированных территориях используют", - рассказал военный.

Тем не менее, по его словам, мост все еще стоит, но ВМС сделают все для того, "чтобы он там не задержался навсегда".

Удары ВСУ по Крыму

Как писал УНИАН, недавно во временно оккупированном Крыму Силы обороны Украины сожгли дорогостоящие цели РФ - транспортный самолет Ан-26 и две радиолокационные станции.

В частности, 10-11 декабря, когда захватчики готовились к взлету на многоцелевом военно-транспортном самолете Ан-26, его удалось поразить. Также "Призраки" ГУР успешно поразили две дорогостоящие радиолокационные системы - РЛС 55Ж6М "Небо-М" и спрятанную в купол РЛС 64Н6Е, которая служила "глазами" вражеским комплексам С-300/С-400.

