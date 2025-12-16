Ухудшение ституации признают даже российские "военкоры", но официально в Кремле утверждают обратное.

Ситуация на Купянском направлении для оккупантов сложная, и это признают даже российские военкоры. В то же время Кремль рассказывает о продвижении там российских войск, чтобы изобразить украинскую оборону как находящуюся на грани краха. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

По словам аналитиков, ВСУ продолжают контратаки на Купянском направлении. Так, спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов 15 декабря сообщил, что украинские войска продолжают операции по очистке Купянска, при этом в городе осталась группировка россиян численностью около 100-200 военнослужащих.

Трегубов даже намекнул, что логистическая ситуация для них там сложная, поскольку БпЛА имеют ограниченную грузоподъемность, не могут летать над определенными районами и иногда сбрасывают поставки таким образом, что ВСУ узнают о российских позициях.

Кроме того, офицер украинской бригады, действующей на Купянском направлении, сообщил, что украинские войска освободили несколько населенных пунктов и прилегающие лесные массивы. В то же время, по его словам, российские войска продолжают попытки проникновения с целью усиления своих позиций в Купянске через газопровод, но украинские войска заблокировали его и контролируют все возможные точки выхода.

Геолокационные кадры от 14 и 15 декабря свидетельствуют о том, что российские войска, вероятно, не удерживают позиций в Петропавловке (к востоку от Купянска), вопреки заявлениям России о продвижении в этом районе, пишут в ISW.

По словам аналитиков, российские "военкоры" признают, что ситуация для их армии в Купянске ухудшается. Один из них утверждал, что РФ удерживает некоторые позиции в северной и центральной части Купянска, а остальной город является либо "серой зоной", либо удерживается украинскими войсками. Другой заявил, что ситуация для российских войск в западной части Купянска быстро ухудшается, что подразделения российской 68-й мотострелковой дивизии "отчаянно сражаются", и признал, что украинские войска продвинулись в пределах Купянска и Мирового (на северо-запад от Купянска).

Также этот военкор сообщил, что российские войска больше не имеют преимущества в людских ресурсах в этом районе, а действия украинских военных препятствуют российским операциям.

Военкор заявил, что украинские успехи в Купянске заставили российских операторов БпЛА отойти из этого района на восточный берег реки Оскол.

Ситуация в Купянске

Как сообщал УНИАН, недавно Генштаб ВС РФ сделал заявление о захвате Купянска. Однако в Генеральном штабе ВСУ отметили, что населенный пункт остается под контролем Сил обороны Украины. По его данным, в городе и в окрестностях продолжаются контрдиверсионные мероприятия и специальные действия по поиску и уничтожению ДРГ, которым удалось инфильтрироваться.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский записал видео из Купянска. В нем он поздравил украинских защитников на Купянском направлении с Днем Сухопутных войск и отметил, что успехи наших воинов в этом районе усиливают дипломатическую переговорную позицию Украины.

В Силах обороны назвали количество российских оккупантов, заблокированных в Купянске. По словам начальника управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктора Трегубова, в городе остаются от 100 до 200 россиян, тем временем Силы обороны принимают меры для их вытеснения из населенного пункта.

