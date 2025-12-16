Кроме того, в игре появилось новое оружие.

GSC Game World выпустила для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl большое бесплатное обновление, которое добавило новую сюжетную линию и расширило контент даже для тех, кто уже прошел игру.

Обновление включает 8 новых заданий, на прохождение которых может уйти несколько часов, 7 новых локаций, 6 персонажей с собственными историями, уникальное оружие и возможность открыть новый хаб.

Новая цепочка квестов начинается с аномальных событий в районе Малахита на западе карты. Ученые фиксируют странный сигнал, который мешает работе КПК и вызывает у сталкеров головные боли, кровотечения и галлюцинации.

Профессор Медулин становится одним из свидетелей происходящего, а к расследованию подключается радиолюбитель по прозвищу Банзай, после чего ситуация выходит из-под контроля.

После установки патча игроки смогут услышать экстренную радиопередачу практически в любой точке Зоны. Разработчики советуют обратить особое внимание на Красный лес - именно там события начинают разворачиваться по-настоящему.

Для тех, кто уже завершил основную сюжетную линию, часть знакомых мест окажется заново заселенной сталкерами.

Также в игре появится новое оружие GP37V2 - модифицированная версия GP37. Винтовка оснащена встроенным глушителем, прицелом малой кратности и поддерживает только одиночный и дежурный режимы стрельбы.

В зависимости от выбора в новых квестах игроки смогут открыть новый хаб в регионе Сгоревшего леса. В нем будут техник, торговец, медик, проводник, кровать для отдыха и доступ к личному тайнику.

Ранее мы рассказывали, что S .T.A.L.K.E.R. 2 получит два сюжетных дополнения, но придется подождать. В ближайших планах у студии выпуск игры на PS5 и переход на движок Unreal Engine 5.5.4.

