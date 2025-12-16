Это произошло на восьмой неделе беременности.

Популярная украинская блогерша Симбочка, которая была в отношениях с певцом Ильей Парфенюком, рассказала о потере ребенка.

По словам девушки, до романа с артистом у нее был брак с другим мужчиной, которого звали Андрей. Тогда блогерша забеременела, но из-за стрессовых событий в жизни у нее произошло кровотечение.

"Произошло несколько ситуаций стрессовых: моя подруга разбила мне машину, машину моего мужа. Я оплатила ремонт самостоятельно. Но произошло кровотечение после аварии этой. Я обратилась к врачу, сходила на УЗИ. Сказали, что есть угроза прерывания беременности, меня положили в больницу. Два дня я полежала и меня выписали", - вспомнила Симбочка в интервью Дмитрию Гордону.

Видео дня

Блогерша добавила, что позже узнала, что ее плод замер. Тогда у нее была восьмая неделя беременности.

"Через неделю произошло сильное кровотечение. Я ехала за рулем и чувствую, что что-то из меня льется. Иду к подруге домой, поднимаюсь, говорю: "Я схожу к тебе в туалет, потому что чувствую что-то очень плохое". Захожу, а у меня все в крови. А это так не должно быть при беременности. Я звоню мужу, звоню врачу. Муж меня забирает, мы едем вечером на УЗИ, и мне говорят: "У вас уже неделю как мертвый плод, он не развивается", - рассказала девушка.

Тогда Симбочке дали таблетку, чтобы эмбрион вышел. О том моменте она говорит так:

"Это было очень больно, я помню, как мучилась, со мной остался муж. Эмбрион очень такой маленький, было видно ручки. Я просто сидела и вглядывалась в это. Было так ужасно".

Напомним, ранее актриса Анна Саливанчук призналась, что пережила два выкидыша.

Вас также могут заинтересовать новости: