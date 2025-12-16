ЧП произошло в Бразилии, к счастью, никто из людей не пострадал.

В Бразилии сильный ветер обрушил статую Свободы возле магазина сети Havan.

Как пишет Metropoles, инцидент произошел в понедельник в муниципалитете Гуаиба. Момент падения конструкции попал на видео - статуя рухнула прямо на парковке торгового центра.

Речь идет о 24-метровой копии американской Статуи Свободы. Причиной ЧП стали мощные порывы ветра, которые в этот день обрушились на регион. К счастью, пострадавших нет: в момент происшествия парковка была практически пустой. В компании Havan сообщили, что территорию сразу же оцепили, соблюдая все меры безопасности, а в ближайшее время специалисты приступят к демонтажу упавшей конструкции.

Видео дня

В официальном заявлении уточняется, что общая высота монумента составляет 35 метров, однако рухнула только сама статуя. Также подчеркивается, что объект имел всю необходимую техническую документацию и находился на этом месте с момента открытия магазина в 2020 году. Компания пообещала провести техническую экспертизу, чтобы установить причины случившегося и принять дальнейшие решения.

Ранее местных ителей предупреждали о порывах ветра свыше 90 км/ч. В соседнем городе Каноас скорость ветра достигала 96,3 км/ч.

Напомним, летом этого года от сильного ветра пострадал зоопарк в Киеве. К счастью, все животные живы, хотя некоторые из них сильно испугались. Шторм накрыл столицу под конец июля. Тогда непогода повредила ограждения у альпак и у медведей, также ветер разбил стекла и повалил 15 деревьев.

Вас также могут заинтересовать новости: