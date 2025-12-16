Украинским киноманам на этой неделе дали немного выбора в кинотеатрах.

Конец декабря традиционно скромный на киноновинки, поэтому фактически единственной громкой премьерой на этой неделе будет третья часть эпической фантастической франшизы "Аватар" – "Огонь и Пепел". Оно и понятно, ведь выходить в прокат одновременно с таким масштабным проектом – выстрел себе в ногу.

Среди других премьер недели – комедийный триллер "День койота" и семейная комедия "Поймать мышь. Рождественская драка", а также допремьерные показы мультфильма "Губка Боб в кино: В поисках Квадратных Штанов".

Подробнее обо всех киноновинках недели читайте в обзоре УНИАН.

Аватар: Огонь и Пепел

Avatar: Fire and Ash (США, 2025, приключения/фантастика/драма/экшн)

События долгожданной третьей части культовой франшизы происходят через год после второго фильма "Аватар: Путь воды" 2022 года. Семья Джейка и Нейтири теперь живет с кланом Меткаина и до сих пор оплакивает смерть своего сына Нетеяма. Но вскоре они сталкиваются с новым, агрессивным племенем На'ви, кланом Мангкван, также известным как Пепельный Народ. Их лидер Варанг, тем временем, объединяется с заклятым врагом Джейка Кворичем, который не оставляет попыток захватить планету Пандора.

В новой части к своим ролям вернулись Сэм Уортингтон ("Терминатор: Спасение придет", "Битва Титанов", "Эверест"), Зои Салдана ("Звездный путь", "Стражи Галактики", "Эмилия Перес"), Сигурни Уивер ("Чужой", "Охотники за привидениями", "Сердцеедки"), Стивен Лэнг ("Конан-варвар", "Не дыши"), Клифф Кертис ("Пекло", "Доктор Сон", "Мег: Монстр глубины"), Кейт Уинслет ("Титаник", "Вечное сияние чистого разума", "Стив Джобс"), Джек Чемпион ("Крик 6", "Инсайдеры"), Джемейн Клемент ("Чем мы занимаемся в тени", "Рио"), Джованни Рибизи ("Ромовый дневник", "Охотники на гангстеров") и другие.

Среди новых имен в касте – Уна Чаплин (сериалы "Игра престолов", "Табу", "Черное зеркало"), которая, собственно, и сыграла роль Варанг.

Режиссером фильма стал создатель франшизы "Аватар" Джеймс Кэмерон, на счету которого также такие кинохиты, как "Терминатор", "Чужие", "Правдивая ложь" и "Титаник". В планах ныне 71-летнего режиссера – еще две части "Аватара", которые должны выйти в 2029 и 2031 годах.

Подробнее о фильме вскоре читайте в нашей отдельной рецензии.

День койота

Coyotes (США, 2025, комедия/триллер/драма)

В центре сюжета – молодая семья, для которой переезд на Голливудские холмы в Лос-Анджелесе казался воплощением мечты. Но идиллическая жизнь быстро превращается в кошмар, когда они оказываются между двумя стихиями – лесные пожары пожирают все вокруг, а улицы заполняют дикие, свирепые и чрезвычайно голодные койоты. Рай на земле становится адом – и выживут далеко не все.

Главные роли в фильме сыграли Джастин Лонг ("Бивень", "Варвар", "Оружие") и Кейт Босворт ("Возвращение Супермена", "Последний рубеж", "Варвар"), которые являются супругами и в реальной жизни.

Снял ленту Колин Минихан, более известный как участник режиссерского дуэта The Vicious Brothers, создавших хоррор "Искатели могил" 2011 года.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 4,8 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он имеет 59% одобрения от критиков и 33% от зрителей. В то же время на Metacritic широкая аудитория оценила его в 3,8 из 10 баллов, что соответствует характеристике "в целом негативные отзывы".

Поймать мышь. Рождественская драка

Hvis ingen går i fella / A Mouse Hunt for Christmas (Германия, Норвегия, 2025, комедия/семейный)

По сюжету фильма, дружная мышиная семья с нетерпением ждет Рождества в своем большом загородном доме. Все увлечены предпраздничной суетой, но вдруг на пороге появляются незваные гости – люди! Они гораздо крупнее мелких хозяев, но упрямые мыши не собираются уступать дом. Размер не имеет значения, поэтому малыши начинают готовиться к эпической битве – хвостатые полны решимости выгнать двуногих захватчиков!

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 6,5 из 10 баллов.

Губка Боб в кино: В поисках Квадратных Штанов

The SpongeBob Movie: Search for SquarePants (США, 2025, комедия/приключения/анимация/семейный)

С 20 декабря в кинотеатрах Украины начнутся допремьерные показы уже четвертого полнометражного мультфильма, основанного на хитовом анимационном сериале "Губка Боб Квадратные Штаны" (предыдущий фильм вышел в 2020 году).

На этот раз Губка Боб, мечтая стать настоящим героем, решает доказать свою отвагу мистеру Крабсу – и отправляется вдогонку за Летучим Голландцем, легендарным призраком-пиратом. Его ждет безумное путешествие морскими глубинами, полное юмора, опасностей и неожиданных открытий. На этот раз он заплывет туда, где еще не бывал ни один морской губкообразный смельчак.

Режиссером мультфильма выступил Дерек Драймон ("Монстры на каникулах: Трансформания"), который также написал сценарий к фильму "Губка Боб: Побег Губки" 2020 года.

На данный момент оценка фильма на IMDb составляет 5,6 из 10 баллов.

Кроме того, вы можете посмотреть фильмы, вышедшие в предыдущие недели, а также самые интересные сериалы декабря 2025 года – на этой неделе на Amazon Prime Video стартует второй сезон "Фоллаут", а на Netflix выйдет пятый сезон "Эмили в Париже".