Навесные фасады не боятся холода, отметил член Национального Союза Архитекторов Украины.

Лоскутное утепление дома важно сделать правильно - то есть соблюдать не только технологию, но и температурный режим и законодательство. В таком случае работа не будет напрасной - в жилье станет теплее, и не придется платить штраф или демонтировать материалы с фасада.

Тонкости проведения утепления рассказал УНИАН архитектор, член Национального Союза Архитекторов Украины Валентин Погорелый и адвокат, руководитель практики недвижимости и строительства в Юридической консалтинговой компании "Де-Юре" Иван Топор.

Архитектор Валентин Погорелый указал на ряд строительных нюансов.

Можно ли утеплять фасад зимой?

Если говорить о системе утепления "мокрый фасад", при монтаже которой утеплитель (пенопласт или один из видов минеральной ваты) приклеивают к поверхности с помощью пены или клея на основе цементных клейких материалов, то такие работы зимой проводить нельзя.

Некоторые материалы, которые используются при таких работах, сделаны на основе воды (например, клей, грунтовка), и процесс их застывания может длиться и более суток, а для полного высыхания может потребоваться даже неделя. Мороз разрушает структуру воды, не дает завершиться реакции воды с цементом, поэтому приклеенные элементы фасада из-за воздействия минусовых температур просто могут отпасть.

Единственное, что можно сделать - добавить в раствор противоморозные добавки и приклеить утепление на фасад. Но потом на фасад точно нельзя наносить штукатурку, шпаклевку, грунтовку, потому что, во-первых, при низкой температуре все долго сохнет, а во-вторых, при минусовых температурах разрушается структура этих слоев утепления.

Если же говорить о навесных фасадах (другое название - вентилируемые), то их можно делать и зимой, потому что во время таких работ нет мокрых процессов. Когда делают такую систему утепления, то сначала на фасад монтируется подсистема - алюминиевая или металлическая, а после этого утеплитель механическим способом крепится к стене. А снаружи вешаются различные отделочные материалы - это может быть как керамическая плитка, так и изделия из пластика.

При какой температуре можно утеплять дом?

"Мокрый фасад" можно делать в период, когда есть устойчивая плюсовая температура. Как только ночью появляются минусовые температуры, делать такую систему утепления уже нельзя.

А навесные фасады не боятся холода и поэтому нет запретов относительно периода проведения их монтажа.

Когда нельзя утеплять дом?

Обычно уже с середины осени появляются минусовые температуры, поэтому до этого периода стоит завершить все фасадные работы. Важно до холодного периода сделать так называемый "черновой слой" утепления:

Прикрепить утеплитель.

Нанести 1-2 слоя армирования.

"Черновой слой" утепления фасада желательно сделать до наступления холодов, чтобы он простоял зиму, поскольку в зимний период в нем произойдут деформации, могут появиться трещины. А потом, как будет устойчивое тепло, можно исправить дефекты и нанести финальный слой - краску или какие-то декоративные штукатурки.

А еще лучше оставить фасад без финального слоя еще и на лето. Таким образом он пройдет два вида деформаций - зимой материалы уменьшатся, а летом деформации будут в плюс, то есть они расширятся. После этого будут видны основные дефекты, к примеру, возможно, где-то был нанесен слишком тонкий слой армирования. "Черновой слой", который прошел зимний и летний периоды, больше не будет двигаться, и, исправив дефекты на таком этапе можно спокойно наносить финальный. Как правило, финальный слой стоит не менее 50% от остальных материалов, а иногда еще и дороже, чем весь "черновой слой". Очень дорогие, к примеру, штукатурки из натурального камня.

Если же осенью сделать под ключ "мокрый фасад", то есть большая вероятность того, что на чистовом слое за зиму появятся дефекты. Поэтому, лучше фасаду дать "подышать" на протяжении лета и зимы.

Чем лучше утеплить фасад дома? Что лучше держит тепло: пенопласт или минвата?

Однозначно тепло лучше держит пенопласт, чем минвата. Но при производстве пенополистирола используются синтетические полимеры, а сам материал имеет более низкую экологичность по сравнению с минеральной ватой.

Во время фасадных работ пенопласт нужно резать или перетирать, чтобы выровнять поверхности, возникает пыль, которой дышат люди, а остатки попадают в землю и загрязняют ее (по некоторым данным, он разлагается до 1000 лет).

А в минвате есть стекловолокно, оно острое и может оседать на дыхательных путях. То есть и минеральная вата, и пенопласт вредны при монтаже, но минеральная вата не так вредит окружающей среде, потому что быстрее разлагается в почве (речь может идти о десятках лет).

При этом минвата считается безопасной при эксплуатации, а вот пенопласт под воздействием высоких температур может выделять вредные вещества. К примеру, газобетон - пористый материал и через него в жилье может проникнуть то, что выделяет пенопласт. Да и вообще стены из разного материала "дышат" и могут пропускать микрозапахи приклеенного к ним пенопласта. Конечно, человек не отравится, но какое-то влияние на организм возможно.

Эффективно ли лоскутное утепление дома - когда кто-то утепляет стену своей квартиры? Как это влияет на дом?

Лоскутное утепление дома эффективно, и оно не имеет существенного влияния на состояние всей постройки. Если человек утеплит фасад, это повлияет только на его квартиру - в ней просто будет теплее, чем в других.

Но, если жители какой-то квартиры хотят качественно согреться, то в идеале им нужно сделать утепление фасада хотя бы на 30 сантиметров дальше от той отметки, где завершается их помещение. То есть с четырех сторон утеплить еще немного и соседние квартиры. Таким образом будет перекрыт так называемый "мостик холода" (зона промерзания), и тогда к человеку в жилье холод точно не попадет.

Если же сделать утепление лишь ровно до соседней квартиры, то именно место окончания утепления будет больше всего промерзать.

Сколько стоит 1 кв. м утепления дома в 2025 году в Киеве?

Стоимость квадратного метра утепления зависит от большого количества факторов, например, от его толщины, материалов, которые будут использоваться, какой это этаж, нужна ли будет спецтехника или строительные леса. На высоту работ очень влияет то, на какой высоте их нужно делать: стоимость квадратного метра утепления на 1 и 16 этаже может очень сильно отличаться. Сейчас в Киеве за работу берут от 450-500 гривен и больше за "квадрат".

Почему нельзя утеплять изнутри?

Когда человек утепляет жилье изнутри, у него "точка росы" (температурный уровень, при котором пар из воздуха превращается в конденсат) перемещается к внутренней поверхности стены, и там начинает появляться плесень.

Если с внешней поверхности стены минусовая температура, а внутри - плюсовая, то в толще стены есть зона, в которой появляется влага.

К примеру, если кирпичная стена 50 сантиметров без утепления стоит при температуре -20, а внутри будет +20, то "точка росы" будет ровно посередине поверхности. Если же температура на улице будет -10, а в помещении +20, то эта точка переместится на ¾ в сторону улицы, потому что внутри теплее, стена больше прогревается, и влага будет перемещаться в сторону минусовой температуры.

А если на улице, например, -1, а внутри +20, то в таком случае "точка росы" вообще будет где-то за сантиметр до завершения внешней стены.

В том случае, если человек утеплил жилье изнутри, он задерживает тепло в жилье, и оно не может прогреть стену. А стены должны прогреваться, чтобы влага, которая образуется в зоне точки росы, могла высыхать.

Юридическая сторона вопроса

Юрист Иван Топор поделился, какие процедуры нужно соблюсти, чтобы не получить штраф и не демонтировать утепление.

Кому принадлежит фасад многоквартирного дома, и нужно ли согласие всех жителей дома на его утепление?

Фасад многоквартирного дома принадлежит всем совладельцам сооружения. В законодательстве указано, что им принадлежат несущие и ограждающие конструкции дома. Если требуется какое-то вмешательство в эти конструкции, то необходимо разрешение совладельцев. По сути утепление - это вмешательство в ограждающие конструкции и, чтобы получить разрешение на такие работы, нужно провести общее собрание (или письменный опрос) и получить согласие большинства совладельцев (в случае существенных изменений общего имущества, за должны высказаться не менее 75%).

На собрании нужно показать проектную документацию на утепление - проект может быть незначительным, но его должен составить специалист, и в нем должно быть указано, из каких материалов будут делать утепление, как они будут крепиться. По результатам собрания должен быть подписан протокол, которым лицу позволят проводить работы.

Какие нужно получить разрешения, чтобы делать утепление фасада дома?

Утепление фасада влияет на внешний вид дома, и в каждом городе есть либо Управление благоустройства, либо Управление архитектуры, которые этими вопросами занимаются. В каждом городе определен свой порядок благоустройства, и есть разные процедуры согласования фасадных работ:

Или надо получать согласование на утепление.

Либо следует утверждать внесение изменений в паспорт фасада (его имеют не все дома).

После согласования гражданин имеет право проводить утепление дома. Если не согласовать лоскутное утепление, органы благоустройства могут штрафовать лиц (размеры штрафов могут составлять примерно от 800 до 1 500 гривен). После штрафа лицо получит предписание по устранению недостатков или нарушений, то есть лицо должно будет демонтировать утепление. Если лицо 1-2 раза в установленные сроки не устранит нарушения, тогда органы благоустройства могут обращаться в суд и, если суд удовлетворит иск, заставить лицо вернуть первоначальный вид фасада.

Кроме того, в некоторых случаях утепление домов вообще не допускается. К примеру, если дом является памятником архитектуры.

справка Валентин Погорелый Сертифицированный архитектор, член Архитектурной Палаты Национального союза архитекторов Украины, разработчик проектов промышленного и гражданского строительства. Окончил Полтавский Национальный Технический Университет им. Юрия Кондратюка и получил диплом специалиста. В 2008 году основал собственную архитектурную мастерскую ориентированную на разработку промышленных и производственных объектов, а также объектов гражданского назначения. В своей работе сочетает функциональность, минимализм, рациональность и эффективность. Среди реализованных объектов: производственного назначения - зернохранилища, элеваторы, автозаправочные станции, складские комплексы, предприятия по производству бетона, а также гражданского назначения - торговые центры, магазины, кафе, стоматологические клиники, сооружения гражданской защиты.