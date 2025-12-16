Стоимость блюд будет дороже, чем год назад, но не намного.

Праздничный стол на Новый 2026 год обойдется украинцам в 3980 гривень, что на 10,7% дороже, чем в прошлом году.

Об этом сообщает директор Национального научного центра "Институт аграрной экономики", академик НААН Юрий Лупенко.

Ученые посчитали стоимость новогоднего стола 31 декабря по средним ценам торговых сетей по состоянию на середину декабря.

Видео дня

Новогоднее меню состоит из традиционных праздничных блюд и рассчитано на семью из четырех человек. Оно включает салаты, мясные и рыбные продукты, овощи, фрукты, хлебобулочные и кондитерские изделия, напитки и шампанское.

Салат "Оливье", который у многих украинцев традиционно ассоциируется с Новым годом, обойдется в 406,87 гривни за 3 килограмма продуктов. Это на 5,8% больше, чем при праздновании Нового 2025 года.

Классическая "Селедка под шубой" подорожала еще меньше - всего на 4%. Ее стоимость составляет 174,83 гривни за чуть больше, чем 1,5 килограмма продуктов.

А вот мясные блюда и нарезка за год подорожали существеннее - на 23%. За почти 3 килограмма продуктов, среди которых колбаса, бекон, свиной биток и куриное филе, придется отдать 1269 гривен. Больше всего из этого перечня подорожала курятина (+40%).

Сельдь в чистом виде, а не как составная часть салата, будет стоить 135 гривен за полкило филе (+13,4%).

Порадуют украинцев цены на овощи и фрукты. Овощи, которые также являются ингредиентами для салатов, на столе "потянут" на 473 гривни (-5%). Это картофель, грибы, сладкий перец, свежие огурцы и помидоры. Фрукты подешевели еще сильнее (-22%). За мандарины, бананы и один лимон заплатим 200 гривень.

Алкогольные напитки к праздничному столу обойдутся в 278 грн за 0,5 л бренди (+6%) и 239 грн за 0,75 л шампанского (+14%). Безалкогольные напитки подорожали больше всего (+34%) и будут стоить 149 грн. Килограмм шоколадных конфет можно купить за 326 грн (+16%).

Дополнительно деликатесы к новогоднему столу, такие как баночка красной икры (100 г) и 180 г красной рыбы, обойдутся в 469 грн и 344 грн соответственно. Следовательно, с этими продуктами стоимость праздничного стола 31 декабря в более зажиточном варианте составит 4793 грн (+10,6%).

Напомним, что этот Новый год Украина будет отмечать в условиях военного положения уже четвертый год подряд.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Новогодний стол в этом году обойдется украинцам почти втрое дороже, чем рождественский ужин (1374 гривни). Это объясняется тем, что на Рождество большинство блюд должны быть постными.

Стоит отметить, что в прошлом году новогоднее меню стоило 3594 гривни и подорожало гораздо сильнее по сравнению с 2024 годом - на 20-25%.

Вас также могут заинтересовать новости: