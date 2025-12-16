Ваша задача - переложить одну спичку, чтобы исправить равенство.

Головоломка, которую предлагаем вам решить, стала особенно вирусной в социальной сети TikTok на аккаунте, который часто делится загадками и тестами на личность. Чтобы решить ее, нужно одну спичку переложить в другое место. Ваша задача - подумать, какую именно, чтобы равенство стало правильным.

Вопрос для некоторых может быть немного сложным, но если вы достаточно сосредоточитесь, то обязательно сможете найти ответ. Помогут в этом математические навыки и аналитические способности. А еще - умение концетрироваться и усидчивость.

Приятный бонусом будет удовольствие, которое вы получите, решив головоломку. Это значит, что свои время и усилия вы потратили не напрасно

Видео дня

Итак, перед вами неправильное уравнение: 8 - 3 = 12. Оно составлено из 22 спичек. Одну из них нужно переместить в другое место - так, чтобы исправить равенство.

Вам удалось решить головоломку. Если так - замечательно, у вас прекрасные аналитическое мышление и умение концентрировать внимание. Если нет - это тоже нормально. В следующий раз вам точно повезет. Кстати, вы можете продолжить поиск решения. Если же хотите узнать правильный ответ, то он внизу.

Как видим, левую нижнюю спичку с цифры 8 нужно переместить на минус, сделав из нее плюс. И тогда получим правильное равенство: 9 + 3 = 12.

Другие головоломки от УНИАН

Ранее мы предлагали головоломку, в которой следует узнать, сколько спичек надо передвинуть, чтобы равенство стало правильным. Такие задачки идеально подходят тем, кто любит непростые вызовы. Чтобы решить такую головоломку, придется мыслить нестандартно.

В другой головоломке, которую также можно назвать оптической иллюзией, надо найти белку в лесу за 9 секунд. Справиться с ней смогут только самые внимательные читатели.

Вас также могут заинтересовать новости: