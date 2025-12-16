Золото дешевеет из-за США: сколько сейчас стоит металл

Инвесторы осторожны в преддверии публикации данных по США за конец года.

Цены на золото снизились во вторник, 16 декабря. Инвесторы проявили осторожность в преддверии публикации ключевых данных по занятости и инфляции в США, которые могут дать подсказки относительно политики Федеральной резервной системы в 2026 году.

Агентство Reuters пишет, что спотовое золото подешевело на 0,3% до 4290,33 доллара за унцию по состоянию на 08:37 по киевскому времени. Фьючерсы на золото в США снизились на 0,4% до 4316,40 долларов.

По данным биржи Investing, по состоянию на 9:33 золото стоит 4310,75 доллара за унцию. Таким образом, 1 грамм обойдется в 139,05 доллара.

С начала года металл подорожало на 64%, побив по пути несколько рекордов.

"Мы находимся в непосредственной близости от прежнего максимума в 4380 долларов, зафиксированного в середине октября. Таким образом, рынок по сути задается вопросом, достаточно ли уверенности для нового прорыва или же это уровень, на котором металл начинает ослабевать", - сказал глава отдела глобальной макроэкономики Tastylive Илья Спивак.

В то же время спотовое серебро подешевело на 1,4% до 63,03 доллара за унцию после того, как в пятницу, 12 декабря, достигло рекордного уровня в 64,65 доллара.

Главный рыночный аналитик KCM Trade Тим Уотер сказал, что серебро сохраняет оптимистичный настрой, поскольку промышленный спрос не показывает признаков ослабления после роста на 121% в этом году, вызванного устойчивым промышленным и инвестиционным спросом и сокращением запасов.

Спотовая цена на платину поднялась на 1,3% до 1806,46 доллара, а на палладий — на 1% до 1582,68 доллара.

Цены на металлы - последние новости

12 декабря цены на серебро установили исторический рекорд, а стоимость золота достигла максимума за семь недель. Так, спотовая цена металла выросла на 1,1% до 64,29 доллара за унцию.

При этом спотовое золото подорожало на 1,2% до 4332,25 доллара за унцию, или 139,28 доллара за грамм - это самый высокий уровень с 21 октября.

