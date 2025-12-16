Вместо красной икры в праздничное блюдо можно положить бюджетный ингредиент.

Если кому-то уже надоели простые закуски на Новый год и хочется приготовить что-то такое, что поразит и видом, и вкусом, тогда самое время искать новые рецепты.

Можно сделать современные холодные закуски на праздничный стол на любой вкус - как в тарталетках, так и без них. УНИАН собрал ряд оригинальных блюд с различными ингредиентами, в частности с красной рыбой и икрой.

Праздничные холодные закуски в тарталетках

Есть блюдо, которое очень просто приготовить. Чтобы сделать его основу, надо взять следующие три продукта:

Крем-сыр.

Маленькие тарталетки.

Красная икра.

Положите в тарталетку мягкий сыр, а сверху выложите икру. Эти закуски на праздничный стол можно сделать бюджетными - купить, к примеру, икру не лосося, форели или горбуши, а мойвы.

Для украшения основы понадобится вот что:

Свежие огурцы.

Твердый сыр.

Зубочистки.

Огурцы нужно порезать тоненькими полосками, а из сыра вырезать звездочки. Потом еще один простой шаг - нанизывайте порезанные овощи на зубочистки и вставляйте их в основу блюда. Сверху ставьте сырную звездочку, и после этого современные закуски на стол будут полностью готовы.

Еще одно праздничное блюдо немного сложнее - для его приготовления необходимо больше ингредиентов, а также блендер и кулинарный мешок.

Возьмите такие продукты:

Большие тарталетки - 10-12 штук.

7 крабовых палочек.

Куриные яйца - 3 штуки.

Твердый сыр - примерно 70 граммов.

Майонез - 4 столовые ложки.

Также, чтобы получились действительно праздничные закуски, нужна будет красная икра.

После этого сделайте такие шаги:

Взбейте в блендере до однородной массы крабовые палочки, яйца, сыр и майонез.

Выложите массу в тарталетки с помощью кулинарного мешка. Если его нет, просто возьмите плотный чистый пакет, выложите все в него так, чтобы масса была у одного из краев, а потом сделайте небольшое отверстие и выдавите приготовленное в тарталетку.

После этого выложите рядом красную икру. Сверху по желанию можно положить половинки разрезанных маслин.

Новогодние современные холодные закуски

На праздничный стол можно поставить блюда, которые напоминают фрукт, который уже много лет подряд ассоциируется с новогодними праздниками - речь идет о мандаринах.

Возьмите такие продукты, чтобы сделать закуски необычной формы:

4 средние вареные морковки.

Плавленый сыр - 3 штуки.

4 вареных яйца.

Майонез - 3 столовые ложки.

Соль - по вашему вкусу.

Также понадобится пищевая пленка для формирования "мандаринов" и гвоздика для украшения готовых блюд.

Проделайте такие действия, чтобы холодные закуски на праздничный стол удались:

Расстелите пищевую пленку и выложите на нее тонким слоем почищенную вареную морковь, натертую на маленькой терке, и немного подсолите.

Потрите также плавленый сыр и яйца, смешайте все с майонезом и выложите на слой моркови.

Сверните пищевую пленку и руками сформируйте из ингредиентов "мандарин".

Сверху в каждый "фрукт" вставьте гвоздику, - она похожа на его "хвостик". Такое блюдо можно сразу подавать или дать ему немного остыть и потом ставить на стол.

Необычные закуски на Новый год можно сделать и на основе тостового хлеба. Для вкусного и красивого блюда нужны такие ингредиенты:

Крем-сыр.

Свежие огурцы.

Красная рыба.

Вареные перепелиные яйца.

Чтобы закуски на стол были праздничными, вырежьте из огурца звездочки. Еще нужны будут зубочистки - с помощью них блюдо удастся сформировать.

Разрежьте хлеб на четыре части, а затем каждый из кусочков смажьте крем-сыром. Огурцы нарежьте кружочками, положите на хлеб, сверху разместите кусочек красной рыбы и закрепите все зубочисткой. Потом на зубочистку наколите перепелиное яйцо, а сверху установите звездочку.

