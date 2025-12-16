На новогодний стол можно поставить тарталетки с разным наполнениемколлаж УНИАН с фото pixabay.com

Если кому-то уже надоели простые закуски на Новый год и хочется приготовить что-то такое, что поразит и видом, и вкусом, тогда самое время искать новые рецепты.

Можно сделать современные холодные закуски на праздничный стол на любой вкус - как в тарталетках, так и без них. УНИАН собрал ряд оригинальных блюд с различными ингредиентами, в частности с красной рыбой и икрой.

Праздничные холодные закуски в тарталетках

Есть блюдо, которое очень просто приготовить. Чтобы сделать его основу, надо взять следующие три продукта:

  • Крем-сыр.
  • Маленькие тарталетки.
  • Красная икра.

Положите в тарталетку мягкий сыр, а сверху выложите икру. Эти закуски на праздничный стол можно сделать бюджетными - купить, к примеру, икру не лосося, форели или горбуши, а мойвы.

Для украшения основы понадобится вот что:

  • Свежие огурцы.
  • Твердый сыр.
  • Зубочистки.

Огурцы нужно порезать тоненькими полосками, а из сыра вырезать звездочки. Потом еще один простой шаг - нанизывайте порезанные овощи на зубочистки и вставляйте их в основу блюда. Сверху ставьте сырную звездочку, и после этого современные закуски на стол будут полностью готовы.

Еще одно праздничное блюдо немного сложнее - для его приготовления необходимо больше ингредиентов, а также блендер и кулинарный мешок.

Возьмите такие продукты:

  • Большие тарталетки - 10-12 штук.
  • 7 крабовых палочек.
  • Куриные яйца - 3 штуки.
  • Твердый сыр - примерно 70 граммов.
  • Майонез - 4 столовые ложки.

Также, чтобы получились действительно праздничные закуски, нужна будет красная икра.

После этого сделайте такие шаги:

  • Взбейте в блендере до однородной массы крабовые палочки, яйца, сыр и майонез.
  • Выложите массу в тарталетки с помощью кулинарного мешка. Если его нет, просто возьмите плотный чистый пакет, выложите все в него так, чтобы масса была у одного из краев, а потом сделайте небольшое отверстие и выдавите приготовленное в тарталетку.

После этого выложите рядом красную икру. Сверху по желанию можно положить половинки разрезанных маслин.

На праздник можно приготовить блюда, которые поразят и вкусом, и видомколлаж УНИАН из скриншотов

Новогодние современные холодные закуски

На праздничный стол можно поставить блюда, которые напоминают фрукт, который уже много лет подряд ассоциируется с новогодними праздниками - речь идет о мандаринах.

Возьмите такие продукты, чтобы сделать закуски необычной формы:

  • 4 средние вареные морковки.
  • Плавленый сыр - 3 штуки.
  • 4 вареных яйца.
  • Майонез - 3 столовые ложки.
  • Соль - по вашему вкусу.

Также понадобится пищевая пленка для формирования "мандаринов" и гвоздика для украшения готовых блюд.

Проделайте такие действия, чтобы холодные закуски на праздничный стол удались:

  • Расстелите пищевую пленку и выложите на нее тонким слоем почищенную вареную морковь, натертую на маленькой терке, и немного подсолите.
  • Потрите также плавленый сыр и яйца, смешайте все с майонезом и выложите на слой моркови.
  • Сверните пищевую пленку и руками сформируйте из ингредиентов "мандарин".

Сверху в каждый "фрукт" вставьте гвоздику, - она похожа на его "хвостик". Такое блюдо можно сразу подавать или дать ему немного остыть и потом ставить на стол.

Необычные закуски на Новый год можно сделать и на основе тостового хлеба. Для вкусного и красивого блюда нужны такие ингредиенты:

  • Крем-сыр.
  • Свежие огурцы.
  • Красная рыба.
  • Вареные перепелиные яйца.

Чтобы закуски на стол были праздничными, вырежьте из огурца звездочки. Еще нужны будут зубочистки - с помощью них блюдо удастся сформировать.

Разрежьте хлеб на четыре части, а затем каждый из кусочков смажьте крем-сыром. Огурцы нарежьте кружочками, положите на хлеб, сверху разместите кусочек красной рыбы и закрепите все зубочисткой. Потом на зубочистку наколите перепелиное яйцо, а сверху установите звездочку.

коллаж УНИАН из скриншотов

