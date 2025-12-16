Аналитики дают понять, что завершение российско-украинской войны - это не дело ближайших дней.

Цены на нефть достигли самого низкого уровня с 2021 года и утром 16 декабря продолжили падение. Трейдеры оценивают перспективы перемирия в российско-украинской войне, которое могло бы открыть путь к уменьшению ограничений на поставки нефти из РФ на перенасыщенный сырьем рынок, сообщает Bloomberg.

По данным портала investing, по состоянию на 10:14 по киевскому времени стоимость нефти марки Brent снизилась на 62 цента, до 59,94 доллара за баррель. Американская нефть марки WTI подешевела на 57 центов, до 56,10 доллара за баррель.

Президент США Дональд Трамп после переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским и европейскими коллегами заявил, что соглашение о прекращении войны России в Украине ближе, чем когда-либо.

"Однако, пока непонятно, хватит ли новых усилий США, чтобы преодолеть препятствия, которые сорвали предыдущие переговоры. Владимир Путин не отступил от своих требований по захвату огромных территорий", - добавляют журналисты.

Аналитики тоже дают понять, что завершение российско-украинской войны - не дело ближайших дней.

"Мы не убеждены, что мы значительно приблизились к реальному мирному соглашению, даже если кажется, что за последние несколько дней мы значительно продвинулись вперед", - сказал руководитель отдела исследований сырьевых товаров банка Westpac Banking Corp Роберт Ренни.

Исходя из этого, он ожидает, что цена на нефть Brent останется в диапазоне 60-65 долларов за баррель.

Reuters добавляет, что падению цен на нефть поспособствовала и слабая экономическая статистика из Китая. Согласно официальным данным, рост промышленного производства в Поднебесной замедлился до самого низкого уровня за последние 15 месяцев. Розничные продажи также росли самыми медленными темпами с декабря 2022 года, во время пандемии COVID-19.

"Охлаждение экономики еще больше ухудшит спрос у крупнейшего покупателя нефти в мире, где стремительный рост использования электромобилей уже влияет на потребление нефти", - отмечают журналисты.

Переговоры о мире в Украине - последние новости

Накануне в Берлине проходили переговоры об условиях завершения российско-украинской войны. По данным СМИ, во время переговоров США предложили предоставить Украине гарантии безопасности. Но, в случае достижения договоренности, американские войска не будут защищать Украину от российской агрессии.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что гарантии безопасности не должны стать новым Будапештским меморандумом.

Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Москва якобы открыта к миру.

