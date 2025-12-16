В кинотеатрах фильм должен появиться с 1 мая 2026 года.

Кинокомпания Neon, известная такими громкими хоррор-хитами этого года как "Оружие" и "Обезьяна", показала первый тизер своего нового сверхъестественного фильма ужасов "Хокум" (Hokum).

В центре сюжета – писатель, который отправляется в отдаленную часть Ирландии, чтобы развеять прах своих умерших родителей, не подозревая, что в арендованном им жилье могут быть призраки.

Главную роль в ленте сыграл звезда сериала "Разрыв" Адам Скотт.

Видео дня

Снял фильм по собственному сценарию ирландский режиссер Дамиан Маккарти, известный по таким независимым низкобюджетным хоррорам, как "Предостережение" (2020) и "Астрал. Медиум" (2024).

"Хокум" – это первый фильм Маккарти производства США. Впрочем, снимали его на юге Ирландии, на западе графства Корк в 2025 году.

В августе 2025 года независимая кинокомпания Neon приобрела права на мировой прокат фильма.

В кинотеатрах фильм должен появиться с 1 мая 2026 года, однако выпустят ли его в Украине, пока неизвестно.

Напомним, также вы можете ознакомиться с последними новинками кинопроката и главными сериалами декабря 2025 года.

Вас также могут заинтересовать новости: