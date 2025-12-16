Депутат заблокировала трибуну парламента.

В Верховной Раде Украины произошла потасовка между внефракционным депутатом Марьяной Безуглой и депутатом от "Батькивщины" Сергеем Тарутой. Как передает корреспондент УНИАН, Безуглая с начала сегодняшнего заседания блокировала трибуну парламента.

Председатель Рады Руслан Стефанчук неоднократно призывал ее прекратить это делать, занять свое рабочее место и дать депутатам возможность выступать с трибуны.

В определенный момент к депутату подошел Тарута, и между ними произошла непродолжительная потасовка.



В своем Telegram-канале Безуглая опубликовала фото с плакатами возле обвязанной красными лентами трибуны. Среди прочих был плакат с призывом к освобождению главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Позже нардеп опубликовала видео потасовки с Тарутой и написала: "Моя драка с нардепом Тарутой, другом Сырского, который сорвал вместе с нардепами от "Батькивщины" плакаты по военной реформе и срокам службы".

Также в соцсетях появилось видео из зала парламента, на котором Безуглая, блокируя трибуну, нецензурной бранью обращается, как указывается, к внефракционному народному депутату Николаю Тищенко.

После толкотни Безуглая все равно не хотела покидать трибуну. В итоге спикер объявил перерыв в заседании, после чего оно продолжилось. Но депутаты выступают уже не с трибуны, а со своих рабочих мест.

Скандалы с участием Безуглой

Как сообщал УНИАН, ранее Безуглая уже неоднократно была задействована в скандальных ситуациях. В частности, в октябре ее не пускали на заседание Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки с участием главы Службы безопасности Украины Василия Малюка, и она почти два часа стучала в закрытую дверь.

Ранее, в июле, Безуглая рассказала, что имеет синдром Аспергера и объяснила, как это влияет на нее. Депутат сказала, что чувствует эмоции иначе и имеет высокий порог страха, а ложь для нее - почти невозможна.

