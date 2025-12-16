Экс-пара 35 лет назад развелась.

Известная украинская актриса Ольга Сумская, которая ранее рассказала, как изменила первому мужу Евгению Паперному, неожиданно показалась в его компании.

Не секрет, что супруги много лет назад скандально развелись. Однако сейчас им удалось найти общий язык. Более того, они вместе играют в одном спектакле и поддерживают дружеские отношения. Совместное видео из-за кулис театра Ольга на днях опубликовала в своем Instagram.

"И снова встреча. Незабываемая пара. Вот такие мы. Вы представляете? Все время задают вопрос: "А как вы, бывшие, можете еще общаться?". Дружим! Работаем! Вместе с Виталиком, Олей, втроем", - отметили бывшие.

К слову, Ольга и Евгений развелась в 1990 году после четырех лет совместной жизни. Во время этого брака у актеров родилась общая дочь Антонина. В 1996 году звезда театра и кино вышла замуж за Виталия Борисюка. У пары родилась дочь Анна, которой уже 23 года.

Напомним, ранее Ольга Сумская неожиданно обратилась к экс-супругу Евгению Паперному, брак с которым называла "пытками".

Вас также могут заинтересовать новости: