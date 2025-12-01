Пока нет никаких подробностей о том, в какой форме будут предоставлены эти гарантии безопасности, кроме того, что американских войск на территории Украины не будет.

США заявили, что предложили Украине "платиновые" гарантии безопасности, для принятия которых потребуется голосование в Конгрессе. Они также заявили, что, по их мнению, решили "90 процентов" проблем между Украиной и Россией.

Однако, как указывает The Washington Post, США не предоставили никаких подробностей о том, в какой форме будут предоставлены гарантии безопасности, кроме того, что американских войск на территории Украины не будет.

"Учитывая, что США не желают брать на себя риск вступления Украины в НАТО из-за опасений быть втянутыми в прямую войну с Россией, неясно, почему они готовы предложить отдельные гарантии безопасности, столь же надежные, как гарантии НАТО", - отмечает издание.

Чиновники США также заявили, что Украина и Россия будут напрямую обсуждать судьбу спорных территорий на востоке Украины — это свидетельствует о том, что они не видят немедленного пути к компромиссу путем переговоров.

Трамп и его высокопоставленные чиновники заявили, что надеются достичь мирного соглашения к концу года, что, по мнению украинских и европейских чиновников, является амбициозным сроком.

В то же время один из чиновников отмечтил, что внутренние коррупционные скандалы в сочетании с российскими атаками на украинскую энергетическую инфраструктуру, которые оставляли Киев и другие города во все более длительных периодах темноты и холода, могут сделать Зеленского более готовым к заключению сделки.

"Я считаю, что они никогда не были так серьезны, как мы сейчас. И почему-то создается впечатление, что это связано со всем скандалом с коррупцией и всей внутренней неразберихой", — сказал он.

В то же время, он выразил скептицизм по поводу готовности России к миру.

"Люди в этой стране вполне реалистично оценивают пути завершения этой войны. Они считают, что пока Россия чувствует свое превосходство в этом процессе, нет шансов на достижение действительно устойчивого мира", - говорит чиновник.

Вашингтон предлагает "действительно очень сильные гарантии, как в статье 5", — сказал один американский чиновник, знакомый с ходом переговоров. При этом Вашингтон хочет, чтобы Россия "вернулась в мировую экономику, чтобы у нее был стимул не вступать в войну в будущем".

"Не существует постоянных союзников или постоянных врагов", — сказал чиновник.

Гарантии безопасности для Украины

Ранее лидеры стран Европы предложили шестипунктный план гарантий безопасности для Украины. Среди них - сохранение численности ВСУ на уровне до 800 тысяч человек в мирное время, управляемые Европой "многонациональные силы", механизм контроля за соблюдением прекращения огня во главе с США, юридически обязывающие гарантии безопасности, инвестиции в восстановление Украины и решительная поддержка вступления Украины в Европейский Союз.

В свою очередь премьер Польши Дональд Туск заявил, что США пообещали, что дадут России военный ответ в случае нового нападения на Украину.

