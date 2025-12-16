Он также утверждает, что США якобы согласились с тем, что Украина не будет членом НАТО.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что последние контакты с США по Украине "вселяют надежду", что американцы стали глубже понимать позицию РФ.

Как пишет Newsweek, в интервью "Гостелерадио Ирана" он сказал, что США якобы согласились с тем, что Украина не будет членом НАТО, а также пообещали поспособствовать передаче России оккупированных территорий.

"Сейчас нужно удалить эти первопричины, хорошо, что американцы это поняли. Они четко сказали, что никакого НАТО быть не может. И они чётко сказали, что те земли, где столетиями жили россияне, должны снова стать российскими", — заявил глава МИД РФ.

Среди других требований РФ он назвал "восстановление прав" УПЦ и русского языка в Украине.

Он также заявил, что РФ "не о чем общаться" с нынешним европейским руководством" и что европейские страны "проигнорировали все шансы принять участие в урегулировании" войны в Украине.

Заявления РФ по вопросу мирного урегулирования

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия и Украина "на грани" заключения соглашения о прекращении войны, однако есть условия, по которым Москва не пойдет на компромисс. Это касается контроля над пятью оккупированными регионами и присутствия войск НАТО на территории Украины.

В свою очередь пресс-секретарь Дмитрий Песков отверг возможность рождественского перемирия.

