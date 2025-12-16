В нашей стране будет преобладать антициклональный характер погоды.

После холодных и мокрых выходных температура в Украине снова повысилась и сейчас серьезного похолодания не ожидается. Об этом на своей странице в Facebook рассказала известный синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, в ближайшие дни в Украине будет преобладать повышенное атмосферное давление, то есть антициклональный характер погоды, поэтому существенные осадки маловероятны.

"Холода не видно, ночью могут быть слабые "минусы", однако в дневные часы температура воздуха будет колебаться в пределах +3...+7 градусов", - рассказала эксперт по погоде.

Погода в Украине - когда придет зимнее похолодание

О том, что на этой неделе в Украине продлится довольно теплая погода, говорят и в Укргидрометцентре.

По предварительному прогнозу, тепло продлится до 21 декабря. Днем будет 0°...+6°, а на Закарпатье, Прикарпатье и на юге страны воздух прогреется до +4°...+10°

"А в дальнейшем, начиная со следующей недели, есть предпосылки, по расчетам на сегодняшний день и оценкам специалистов, к определенному снижению температурных показателей", - отметила синоптик Наталья Птуха. Она добавила, что о конкретных показателях говорить пока рано, как и о самом точном факте этого похолодания.

