Позиция отца и вообще семьи погибшего Максима Матерухина относительно меры пресечения для подозреваемого была такой: безальтернативное содержание под стражей.

Суд избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве подростка на станции киевского фуникулера - содержание под стражей без права на залог до 5 июня. Об этом сообщает Суспильне.

Суд поддержал ходатайство адвоката подозреваемого о проведении закрытого заседания, но решение о мере пресечения обнародовали открыто.

Позиция отца и вообще семьи погибшего Максима Матерухина относительно меры пресечения для подозреваемого была такой: безальтернативное содержание под стражей.

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"Ребенок погиб не потому, что он сделал что-то плохое, а из-за неправомерных действий. Мы так считаем, поэтому в настоящее время происходит досудебное расследование. Мы настаиваем на том, чтобы подозреваемый находился под стражей", - сказал представитель потерпевшего Александр Панченко.

Он отметил, что, по словам свидетелей инцидента, подозреваемый был в состоянии алкогольного опьянения. Свидетели также рассказали, что конфликт произошел, потому что мужчине что-то не понравилось в действиях ребят.

"Он начал, как правильно сказать, "неуважительно" с ними общаться. Ребята попытались избежать конфликта. Подозреваемый ушел, но потом почему-то он что-то вспомнил, вернулся. Ближайший к нему был покойный Максим. Он к нему начал обращаться, толкать его, в результате чего последний упал и получил телесные повреждения, приведшие к смерти", - рассказал он.

По итогам заседания Печерский райсуд Киева постановил применить в отношении работника Управления госохраны меру пресечения в виде содержания под стражей до 5 июня.

Убийство на фуникулере - детали

7 апреля военнослужащий Управления государственной охраны Украины имел с ребенком конфликт на станции фуникулера. Во время выяснения отношений мужчина толкнул парня - тот разбил голову об окно, получил резаные раны на шее и умер до прихода медиков. Офис генпрокурора уже объявил мужчине подозрение в умышленном убийстве (ч. 1 статьи 115 УК Украины).

Впоследствии оказалось, что мужчина, которого подозревают в преступлении, был пьян. В его крови обнаружили 1,2 промилле алкоголя, сообщила советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян.

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